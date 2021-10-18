​Лукашенко: неудавшаяся попытка госпереворота не изменила планов противника

Новости Беларуси. Коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси, а политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе готовят радикалов на акции устрашения. Понятно, что такие новости заставляют нас быть постоянно начеку. Потому сегодня, 18 октября, глава государства провел ряд назначений в системе органов госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусские чекисты внесли весомый вклад в защиту нашей страны и людей от масштабных внешних и внутренних угроз. Об этом я уже говорил во время награждения ваших коллег высокими государственными наградами. Хочу обратить внимание: ситуация остается напряженной, и нам успокаиваться она не дает. Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас – уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить. Понимать и ощущать каждый день и каждый час.

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