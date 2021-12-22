Президент Беларуси: в Гомельской области надо возделывать те культуры, которые будут рентабельны

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Опыт руководителя Минсельхозпрода Ивану Крупко очень пригодится в кресле губернатора. В области производят всю линейку комбайнов. Современные и энергонасыщенные, но там им негде разогнаться – урожаи упали. За последние два года объем сельскохозяйственного производства в стране вырос на 11 %, а в области упал на процент. Даже урожайность основных культур на предпоследнем месте. Президент назвал Гомельщинуь белорусским Сочи. Земли здесь, как на пляже – песок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если сегодня здесь невозможно производить лен и, к примеру, рожь, и кроме кукурузы еще что вы придумаете, арбузы какие по импортозамещению, еще что-то – значит, надо делать. Делайте. У нас хватает хлебов, зерна хватит, у нас есть где производить его. Но если на этих землях по импортозамещению мы что-то можем производить, надо производить. Нам надо наконец-то севооборот нормальный выработать в Гомельской области и возделывать те культуры, которые здесь можно возделывать и которые будут рентабельны. То есть надо серьезно подумать над этими проблемами.

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