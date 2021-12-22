Прямой эфир

Президент Беларуси: в Гомельской области надо возделывать те культуры, которые будут рентабельны

22 декабря 2021 21:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?

Подробности в материале Евгения Пустового.

Президент Беларуси: в Гомельской области надо возделывать те культуры, которые будут рентабельны-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Опыт руководителя Минсельхозпрода Ивану Крупко очень пригодится в кресле губернатора. В области производят всю линейку комбайнов. Современные и энергонасыщенные, но там им негде разогнаться – урожаи упали. За последние два года объем сельскохозяйственного производства в стране вырос на 11 %, а в области упал на процент. Даже урожайность основных культур на предпоследнем месте. Президент назвал Гомельщинуь белорусским Сочи. Земли здесь, как на пляже – песок.

Президент Беларуси: в Гомельской области надо возделывать те культуры, которые будут рентабельны-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если сегодня здесь невозможно производить лен и, к примеру, рожь, и кроме кукурузы еще что вы придумаете, арбузы какие по импортозамещению, еще что-то – значит, надо делать. Делайте. У нас хватает хлебов, зерна хватит, у нас есть где производить его. Но если на этих землях по импортозамещению мы что-то можем производить, надо производить. Нам надо наконец-то севооборот нормальный выработать в Гомельской области и возделывать те культуры, которые здесь можно возделывать и которые будут рентабельны. То есть надо серьезно подумать над этими проблемами.

Читайте также:

Лукашенко: возьмите в деревнях участки купите, мы же сейчас продаем их за копейки

Лукашенко о Крупко: «Этот человек, если вы его поддержите, может вам очень серьёзно помочь»

Экс-губернатор Гомельской области: «Я увидел, чем живёт этот регион, и горжусь, что здесь работал»

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Иван Крупко # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вальдемар Скшыпчак: «Для меня с самого начала ясно, что это дезертир, перешедший на сторону врага»
22 декабря 2021 21:37

Вальдемар Скшыпчак: «Для меня с самого начала ясно, что это дезертир, перешедший на сторону врага»

Директор правозащитного центра о беглом польском солдате: берём на себя обязанность по защите его прав и свобод
22 декабря 2021 21:36

Директор правозащитного центра о беглом польском солдате: берём на себя обязанность по защите его прав и свобод

Экс-губернатор Гомельской области: «Я увидел, чем живёт этот регион, и горжусь, что здесь работал»
22 декабря 2021 21:30

Экс-губернатор Гомельской области: «Я увидел, чем живёт этот регион, и горжусь, что здесь работал»