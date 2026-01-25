«Не были они за БЧБесов» – Караев вспомнил первое впечатление после назначения на Гродненщину
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Ваше первое впечатление, когда вы приехали на Гродненщину при назначении? Я видел ваше интервью, когда вы сказали, что вы приехали – там были флаги, флаги, флаги...
Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Да, наши.
Александр Осенко:
Как сейчас дело обстоит на Гродненщине? Флагов меньше, я знаю, не стало, даже, наверное, больше стало.
Юрий Караев:
Флагов у нас больше, чем где-либо.
Александр Осенко:
Что в головах? Есть предрассудки, что Гродненщина – это восточные кресы Польши, и там люди чуть ли не готовы были встречать поляков с хлебом и солью.
Юрий Караев:
На генетическом уровне жители этой местности чаще приспосабливались к новой власти, чем какие-либо другие. Это самовыживаемость народа – приспособиться и не стереться с лица земли. Отсюда есть более терпимое обывательское отношение к переменам.
Не были они за БЧБесов и не были они «пусть нас Польша под свое крыло возьмет». Сейчас положение такое, что все люди неглупые, средства массовой информации читают, родственников за рубежом во всех странах имеют – и в Украине, и в Литве, и кто-то работает под Парижем, и кто-то в Германии, кто-то в Америке. Умеют сравнивать и анализировать. Я считаю, в нашей стране не медленно, а быстро приходят к правильному пониманию ситуации.
Юрий Караев:
Все больше людей в Сети, на улицах, в общении правильно оценивают жизнь там и жизнь здесь. Масса наших пропагандистов, все наши разбирающиеся, в первую очередь и сам глава государства, владеющий информацией со всех источников, опытнейший человек – не как политик, а как поживший на земле, умеющий сравнивать, все время рассказывает: не путайте хорошие стороны жизни с самой жизнью.
То, что выпячивает пропаганда, с тем, с чем ты столкнешься… Никогда никто не оценит, что такое бесплатная медицина, кроме тех, кто пожил здесь и там. Никогда никто не оценит, что за тебя государство побеспокоится во всем.
Я считаю, никакого отличия в сознании гродненцев, в их менталитете с остальными белорусами нет. Оценивающие все трезво, гродненцы работящие, очень ответственные, аккуратные, как и все белорусы. Я гродненцами горжусь.
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