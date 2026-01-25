«Не были они за БЧБесов» – Караев вспомнил первое впечатление после назначения на Гродненщину

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Ваше первое впечатление, когда вы приехали на Гродненщину при назначении? Я видел ваше интервью, когда вы сказали, что вы приехали – там были флаги, флаги, флаги...

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Да, наши. Александр Осенко:

Как сейчас дело обстоит на Гродненщине? Флагов меньше, я знаю, не стало, даже, наверное, больше стало. Юрий Караев:

Флагов у нас больше, чем где-либо. Александр Осенко:

Что в головах? Есть предрассудки, что Гродненщина – это восточные кресы Польши, и там люди чуть ли не готовы были встречать поляков с хлебом и солью.

Юрий Караев:

На генетическом уровне жители этой местности чаще приспосабливались к новой власти, чем какие-либо другие. Это самовыживаемость народа – приспособиться и не стереться с лица земли. Отсюда есть более терпимое обывательское отношение к переменам. Не были они за БЧБесов и не были они «пусть нас Польша под свое крыло возьмет». Сейчас положение такое, что все люди неглупые, средства массовой информации читают, родственников за рубежом во всех странах имеют – и в Украине, и в Литве, и кто-то работает под Парижем, и кто-то в Германии, кто-то в Америке. Умеют сравнивать и анализировать. Я считаю, в нашей стране не медленно, а быстро приходят к правильному пониманию ситуации.