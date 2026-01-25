Для чего Юрий Караев активно ведёт соцсети и кто общается с людьми в чат-боте «Пул 4»? Честный ответ

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Конечно же, мы должны идти туда, где люди. Но если большая часть населения не только в телевизоре, а еще и в Сети, значит, нам надо за ними идти туда и тем, кто там, показывать свою работу, свой взгляд на вещи, как мы на их запросы, просьбы, критику, очень полезную и важную, реагируем и отвечаем, делается точно так же в Сети.

Потому что мы смотрим по просмотрам и по реакции людей, в том числе когда разговариваешь на улице со знакомыми, что огромная часть людей тебя не в телевизоре видела, а именно в Сети. И я так не стремился за этими просмотрами, не для популярности личности, но мы не имеем права не использовать этот ресурс для того, чтобы донести до людей, прежде всего, что мы все делаем, чтобы они не думали, что мы просто брюки протираем в кабинетах.

Вот еще такой раскрою секрет. У меня на телефон выведена страничка чат-бота «Пул 4», куда можно написать. То есть отвечаю не я, отвечает человек по компетенции. Но я это читаю, когда приходят запросы, просьбы.

Александр Осенко:

На что больше обращают внимание?

Юрий Караев:

Несомненно, это ЖКХ. Земельные участки, споры между ними. 80 % людей беспокоят не космические проблемы, а то, что вокруг них, их зарплаты, их учеба детей в школе, как до нее добираться и условия жизни вокруг себя.

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