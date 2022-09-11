Не будут пускать в Беларусь 30 лет. Кого могут лишить гражданства и за что?

Новости Беларуси. Подведем итоги совещания у Президента, главной темой которого стали вопросы гражданства и амнистии. Итоги встречи вызвали определенный резонанс в обществе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В целом это можно было ожидать. К примеру, говорили о том, что могут измениться правила лишения гражданства. Сегодня речь идет уже не только об иностранцах с белорусским паспортом, но и о тех, кто осужден за экстремизм или был участником экстремистских формирований и имеет гражданство по рождению. Еще говорили и о наличии вида на жительство других стран. Пока планируется, что граждан обяжут только сообщать, например, о получении карты поляка, как это делают госслужащие и их семьи при поступлении на работу. Но в перспективе наличие такого документа может поставить перед определенным выбором. Евгений Пустовой съездил в тюрьму и попробовал разобраться, кого коснется амнистия.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

У тюремных сроков есть конец, у предательства – нет дна. Украинской трагедии мало, они хотят крови белорусов. Такие вот лица беглой оппозиции. И это не пропаганда. Это их голоса. Самый гуманный способ обезопасить Беларусь и белорусов – это лишить этих зазывал войны гражданства. Лукашенко: достойны ли те, кто выехал за границу и действует во вред государству, оставаться гражданами Беларуси? Читать здесь. Министр Кубраков на совещание к Президенту пришел с кейсом предложений. Политическую онкологию – купировать.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

В отношении данных граждан в обязательном порядке должно быть решение суда о заочном их осуждении, вступившее в законную силу. И потом по инициативе выносится предложение о лишении гражданства. Кроме этого, когда в отношении террориста он будет лишен гражданства Республики Беларусь, также нами внесено предложение о возможности запрета въезда на территорию Республики Беларусь в течение 30 лет.

Не гуманно? А как по-другому, когда хотят уничтожить не только действующую власть, но и саму государственность? От попыток вооруженного переворота до мягкой аннексии западных территорий. Яркий пример – карты поляка. Об изменении гражданской ориентации – карте поляка или получении паспорта еще одной страны – надо будет уведомлять компетентные органы. Генпрокуратура предлагает срок не более одного месяца. Пока об административной ответственности речи нет, но за нарушения могут наступить последствия. Кому кажется жестоко – скажите это Илье Карозе. Он враг латышской демократии.

Съездил на «Славянский базар» в Витебск и задал два вопроса. Первый – белорусскому лидеру, второй – его младшему сыну Николаю. После этого детскую Академии радио и телевидения поборники свободы слова закрыли, а с Ильей пообещал лично разобраться глава внешнеполитического ведомства Латвии. Парня защитила Беларусь.

Илья Кароза, воспитанник Витебского кадетского училища:

Министр иностранных дел Латвии написал, что мы не прислушались к рекомендациям Латвии. И детей проверят на измену. В принципе, небезопасно ехать обратно. Теперь Илья – гражданин Беларуси и кадет. От жизни в Латвии остались неприятные воспоминания и немного акцент. Подробности в видеоматериале.

Гимн, основы Конституции, знание одного из государственных языков – хоть бери и некие методички печатай для условного экзамена на гражданство. Ведь желающих стать белорусами все больше. Год назад на «Большом разговоре» с медиа даже Президента попросили ускорить эту процедуру хотя бы для украинцев. Александр Лукашенко: «Каждая просьба о приеме в гражданство пристально изучается соответствующими службами». Читать здесь.