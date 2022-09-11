«Мякоть у него фиолетовая». Какие необычные сорта картофеля создали белорусские селекционеры?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается уборка картофеля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта культура для нас стала по-настоящему родной. Хотя, как известно, клубни приехали в наш регион из Южной Америки. Сегодня картофель растет на всех континентах кроме Антарктиды. А в Беларуси насчитывается более 130 сортов этой культуры. Десятки – белорусской селекции. Для нас картошка не просто еда, а поле для научных экспериментов. Вспомните хотя бы фиолетовый экземпляр. Картошка собственного лабораторного производства. На этом цветовые и научные эксперименты не закончились. Их результаты, а еще виды на картофельный урожай-2022 изучила наш корреспондент Оксана Семашко.

Картофель, как ни удивительно, – источник витамина С, калия – это микроэлемент для сердца. А углеводы необходимы человеку для энергии, выполнения довольно-таки и тяжелого труда, и нетяжелого, легкого труда. Он необходим. Поэтому картофель не полнит.

– Слава Богу!

Дмитрий Фицуро с линейкой для науки детально исследует картошку в опытном поле уже много лет. Может легко сказать, какая урожайность ожидается с квадратного метра. Научные эксперименты и открытия здесь постоянно практикуют. Однако к созданию помидофеля – это скрещивание созвучных овощей – пока не приступали. Больше сосредоточены на качестве и вкусе картошки.

Дмитрий Фицуро, заведующий лабораторией технологий производства и хранения картофеля НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Довольно-таки сухая погода. Почва сухая, но качество клубней довольно-таки хорошее. Они как будто бы чистые, шлифованные. Клубни блестят. И можно обратить внимание – на почве они светятся. Без парши. Хорошего, высококачественного вида. Дальше мы попали в картофельное царство. Здесь белорусские ученые придумывают самые вкусные разработки.

Оксана Семашко, корреспондент:

А вот вам, пожалуйста, белорусские «Розовые глазки». Сорт картошки абсолютно новый. Она очень долго хранится и хорошо разваривается. Подходит для приготовления супов и пюре. Но пока она еще второй год в реестре, и на прилавках ее не увидишь. В целом в центре по картофелеводству создано более 130 сортов клубня за всю историю. Наибольшей популярностью (уже 10 лет как) пользуется классика – «Бриз», «Скарб», «Манифест», «Журавінка», «Вектор». И, конечно, новинки: «Першацвет», «Юлия», «Мастак». Последний, кстати, устойчив к вирусным заболеваниям и колорадам.

Юлия Гунько, заведующая отделом селекции картофеля НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Красная кожура, белая – это просто предпочтения. Все же у нас считают – желтенькая. Многие считают, красный – кормовой, но это не так, потому что мы работаем над вкусовыми качествами. И если раньше, может, он и был кормовым, то сейчас это очень вкусный картофель. «Сапфир» с фиолетовой кожурой и мякоть у него также фиолетовая. «В середине октября она уже будет готова». Жительница Минской области собирает картофель 2 раза в год. Читайте здесь.

Для того чтобы создать новый сорт картофеля, нужно 10-15 лет. «Умка», «Красавiк», «Боярский», «Сапфир», «Водар» – такие названия придумывают селекционеры, после чего их утверждает ученый совет. Среди новинок есть и те, из которых можно будет делать белорусскую картошку фри и чипсы.