О педиатрии, здоровье белорусов и развитии отечественной медицины – большой разговор с Валерием Малашко
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валерий Малашко.
Почему Валерий Малашко выбрал профессию врача?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Почему вы выбрали профессию врача? Это было предопределено, что ваша мама была врачом, либо это был все-таки внутренний позыв?
Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:
Я думаю, это и то, и другое, потому что внутренний позыв сформировался, когда после школы я сидел в ординаторской и делал уроки, видел все тяготы, лишения, прелести, так скажем, у мамы в ординаторской на работе. Рабочий день достаточно долгий и не всегда он, так скажем, заканчивался вовремя.
Школа находилась недалеко от больницы. Мама после окончания Гродненского медицинского института была распределена на самый восток нашей страны, на Краснопольщину. Там прошло ее становление, и первые классы школы мои были там. Я видел, как в рамках районного здравоохранения работала моя мама. По большому счету заслужила тоже свой авторитет, став сначала районным педиатром, а потом уже главным педиатром Могилевского облисполкома.
Александр Осенко:
Вы пошли по маминым стопам?
Валерий Малашко:
Фактически да.
Александр Осенко:
И не испугали эти трудности? Вы сами сказали, что вы видели трудности.
Валерий Малашко:
Вы знаете, мне всегда казалось, что эта работа интересная. Общение с людьми всегда мне было интересно. Наверное, поэтому что-то получается в сегодняшней депутатской жизни. Педиатры – это очень дисциплинированные врачи, очень скрупулезные. Надо отметить, что те навыки общения с детьми, с родителями, с бабушками, с дедушками, до сегодняшнего дня мне помогают быть полезным людям.
Александр Осенко:
Династия началась с вашей мамы?
Валерий Малашко:
Фактически начиналась с мамы, хотя и бабушка, бабушкина сестра во время войны оканчивала краснокрестовские курсы и прошла всю войну, работая в медсанбате. Еще одна прапрабабушка была акушеркой. Как-то это все в семье периодически повторялось, но, конечно, мама дала такой крепкий стержень, корни здравоохранения в нашей семье проросли.
«В Беларуси показатель младенческой смертности один из самых низких в мире»
Александр Осенко:
30 лет назад могилевская больница – и сейчас больницы в районах, в областях, в том же Могилеве...
Валерий Малашко:
Это совершенно разные лечебные учреждения. В моей судьбе был первый съезд врачей, 1998 год. Тогда совсем еще молодого, юного организатора здравоохранения, меня попросили выступить на этом съезде и надо сказать, что все то, что в моем выступлении звучало в присутствии уважаемого Александра Григорьевича, сегодня все реализовано. Это и детские больницы, которые представляют собой крупные клинические базы, это реорганизованное оказание интенсивной помощи, организованы выездные бригады на базе каждой областной больницы, которые выезжают по первому зову в районный центр, и все дети, неважно в какой тяжести состояния, госпитализируются на базу областных больниц, развились хирургические стационары на базе областных детских больниц. Все это, конечно, дало свой существенный результат.
Сегодня ни у кого не вызывает вопросов показатель младенческой смертности, который у нас один из самых низких на европейском континенте. Можно смело сказать, один из самых низких в мире.
О профилактических программах диспансеризации
Александр Осенко:
В 2022 году мы приняли новую редакцию нашей Конституции, где закрепили обязанность каждого гражданина Республики Беларусь проходить так называемый чек-лист для того, чтобы люди сами начали о себе заботиться. Наша медицина это позволяет делать.
Валерий Малашко:
Я вас поправлю. Мы не обязали, мы написали, что гражданин нашей страны заботится о своем здоровье. По большому счету это начало срабатывать. Это работает. Кроме того, мы внесли изменения в Трудовой кодекс, где обязали нанимателя выделить один день работнику для прохождения диспансеризации. Конечно, я не идеалист и понимаю, что за один день диспансеризацию не пройдешь, но вместе с тем этот день дает возможность пациенту и врачу выстроить маршрут, в короткое время понять, что изменилось в организме, какие меры профилактики либо лечение необходимо принять.
Сегодня вот этими профилактическими программами диспансеризации охвачен достаточно высокий процент населения в зависимости от региона проживания. Это не только диспансеризация, но это и целый ряд скрининговых программ, которые у нас сегодня финансируются в здравоохранении.
«Избранный нами путь оказался абсолютно правильным» – Валерий Малашко о лечении коронавируса
Александр Осенко:
Тот же 2019-2020 год, когда был ковид, показал, что та система, которую сохранил наш Президент, сработала. Те инфекционные больницы, инфекционные отделения, которые были сохранены, отработали очень четко.
Валерий Малашко:
Во-первых, мы действительно начали использовать свой собственный опыт, думать своей головой. В том числе не потому, что мы тут такие были отчаянные, а потому что мы имели опыт работы с инфекциями разного уровня. Как показала практика, большое всегда видится на расстоянии, что избранный нами путь оказался абсолютно правильным.