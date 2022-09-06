Александр Лукашенко: «Каждая просьба о приёме в гражданство пристально изучается соответствующими службами»

Новости Беларуси. Амнистия ко Дню народного единства и получение гражданства. 6 сентября во Дворце Независимости обсудили две важные законодательные новеллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящий акт государственного милосердия и список правил для тех, кто хочет стать гражданином Беларуси. В бурной дискуссии приняли участие самые именитые правоведы страны. Должны быть учтены все нюансы. Требование Президента одно – справедливый и аккуратный подход.

Ее родной дом в Славянске бомбежки разрушили до фундамента. Фундаментом для новой жизни они выбрали белорусский Брест. Настя сюда причалила с родителями. Причалила – звучит во всех смыслах. Теперь она занимается греблей. Готова выступать за честь Беларуси.

Анастасия Довгополова, жительница Бреста:

Срослось, я захотела, появилась возможность стать гражданином Республики Беларусь. С большим удовольствием! И когда позвонили, сказали, что мы станем гражданами Республики Беларусь, честно, я очень обрадовалась. Хотелось бы тут всю жизнь уже прожить.

Украинцы, чужие для официального Киева, стали своими для белорусских властей. Ментально близки. А себя в Беларуси нашли те, кто еще и трудолюбивы. Во время «Большого разговора» Президента с медиасообществом 9 августа 2021 года Первый отреагировал на просьбу сделать белорусское гражданство доступнее. За год по упрощенной схеме наш паспорт получили 4 800 украинцев.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждая просьба о приеме в гражданство пристально изучается соответствующими службами. Вопросы, требующие президентского решения, предварительно рассматриваются специальной комиссией. «К нам едут уроженцы Азии, Европы и даже Америки». Лукашенко рассказал, кого готова принять Беларусь. Читайте здесь.