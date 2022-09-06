Александр Лукашенко: «Каждая просьба о приёме в гражданство пристально изучается соответствующими службами»
Новости Беларуси. Амнистия ко Дню народного единства и получение гражданства. 6 сентября во Дворце Независимости обсудили две важные законодательные новеллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящий акт государственного милосердия и список правил для тех, кто хочет стать гражданином Беларуси. В бурной дискуссии приняли участие самые именитые правоведы страны. Должны быть учтены все нюансы. Требование Президента одно – справедливый и аккуратный подход.
Ее родной дом в Славянске бомбежки разрушили до фундамента. Фундаментом для новой жизни они выбрали белорусский Брест. Настя сюда причалила с родителями. Причалила – звучит во всех смыслах. Теперь она занимается греблей. Готова выступать за честь Беларуси.
Анастасия Довгополова, жительница Бреста:
Срослось, я захотела, появилась возможность стать гражданином Республики Беларусь. С большим удовольствием! И когда позвонили, сказали, что мы станем гражданами Республики Беларусь, честно, я очень обрадовалась. Хотелось бы тут всю жизнь уже прожить.
Украинцы, чужие для официального Киева, стали своими для белорусских властей. Ментально близки. А себя в Беларуси нашли те, кто еще и трудолюбивы. Во время «Большого разговора» Президента с медиасообществом 9 августа 2021 года Первый отреагировал на просьбу сделать белорусское гражданство доступнее. За год по упрощенной схеме наш паспорт получили 4 800 украинцев.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каждая просьба о приеме в гражданство пристально изучается соответствующими службами. Вопросы, требующие президентского решения, предварительно рассматриваются специальной комиссией.
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Вот и в деревне будущего Тюхиничи спасибо Президенту сказали украинские переселенцы. Чтобы оценить белорусскую стабильность, необходимо насытиться майданными переменами. Эта семья, что называется, интегрировалась в нашу действительность. Работает на животноводческом комплексе, даже цветы высаживает. А дети готовятся к поступлению. Но такое гостеприимство – после тщательной проверки. А что там в багаже приезжих?
Александр Лукашенко:
К вопросам предоставления гражданства следует подходить взвешенно и аккуратно, обязательно учитывать национальные интересы. Об этом я постоянно требую информацию от соответствующих структур. Я вижу озабоченность некоторых наших граждан Беларуси о том, что надо бы поаккуратнее относиться к приему в гражданство, да и вообще к допуску на территорию Беларуси граждан Украины. Я хочу этим людям сказать, что беспокоиться не надо. Мы все понимаем и видим. Каждый человек, который к нам приезжает, как я говорю часто, укол сделать, перекусить и обратно вернуться, или же остаться здесь, или же транзитом едут через Беларусь – все находятся под контролем.
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