Минск и Нижний Новгород подписали дорожную карту сотрудничества

Беларусь и Россия выстраивают крепкое партнерство и делают ставку на развитие связей между людьми и регионами. Это еще раз продемонстрировали Дни Нижнего Новгорода в Минске. Главами двух городов подписана дорожная карта сотрудничества до 2028 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нижнем Новгороде не понаслышке знают, что наша техника отличается высоким качеством и не нуждается в дополнительной рекламе. В свою очередь российские предприятия обеспечивают наших машиностроителей уникальными комплектующими и инновационными разработками. И это уже залог бесперебойной работы производств в обоих городах.

Особое значение придается деловой интеграции, которая затрагивает ключевые отрасли экономики и способствует развитию партнерских связей. Белорусская столица поставляет в Приволжье современный пассажирский транспорт: автобусы и электробусы, строительные, дорожные и сельскохозяйственные агрегаты.

Иван Уланов, глава администрации Кстовского района городского округа Нижнего Новгорода (Россия): Нижний Новгород и Минск связывают уже многолетние отношения, и мы подписываем ряд побратимских соглашений между районами города Минска и Нижнего Новгорода. И, конечно, у нас общая история, которая связывает нас нерушимыми узами.

Сотрудничество охватывает все сферы. В Дни Нижнего Новгорода гости из Приволжья привезли в белорусскую столицу обширную творческую программу. За выходные прошло около 100 ярких событий. Кульминацией праздника стал большой концерт у Дворца спорта. Нижегородские артисты удивляли зрителей эффектными танцевальными номерами и фольклорными образами. Рядом развернулась ярмарка «Секреты мастеров».

Леонид Стрельцов, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода:

Мы привезли обширную программу. Приехали почти 400 человек. Это культура, образование, спорт, социальная политика. Очень важно, конечно, и патриотическое воспитание. Поэтому это те самые реальные дела, которые сегодня мы совместно, администрации города Минска и Нижнего Новгорода, реализуем.

Такой многогранный союз городов строится на глубоком доверии и взаимном обмене опытом. Партнеры не планируют останавливаться на достигнутом. Впереди конкретные экономические шаги: заметное увеличение объемов торговли, запуск перспективных инвестиционных проектов и открытие новых туристических маршрутов.