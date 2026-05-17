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Минск и Нижний Новгород подписали дорожную карту сотрудничества

17 мая 2026 08:11
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Беларусь и Россия выстраивают крепкое партнерство и делают ставку на развитие связей между людьми и регионами. Это еще раз продемонстрировали Дни Нижнего Новгорода в Минске. Главами двух городов подписана дорожная карта сотрудничества до 2028 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дни Нижнего Новгорода проходят в Минске.

Минск и Нижний Новгород подписали дорожную карту сотрудничества-2

Особое значение придается деловой интеграции, которая затрагивает ключевые отрасли экономики и способствует развитию партнерских связей. Белорусская столица поставляет в Приволжье современный пассажирский транспорт: автобусы и электробусы, строительные, дорожные и сельскохозяйственные агрегаты. 

В Нижнем Новгороде не понаслышке знают, что наша техника отличается высоким качеством и не нуждается в дополнительной рекламе. В свою очередь российские предприятия обеспечивают наших машиностроителей уникальными комплектующими и инновационными разработками. И это уже залог бесперебойной работы производств в обоих городах.

Минск и Нижний Новгород подписали дорожную карту сотрудничества-4

Иван Уланов, глава администрации Кстовского района городского округа Нижнего Новгорода (Россия):
Нижний Новгород и Минск связывают уже многолетние отношения, и мы подписываем ряд побратимских соглашений между районами города Минска и Нижнего Новгорода. И, конечно, у нас общая история, которая связывает нас нерушимыми узами. 

Минск и Нижний Новгород подписали дорожную карту сотрудничества-6

Сотрудничество охватывает все сферы. В Дни Нижнего Новгорода гости из Приволжья привезли в белорусскую столицу обширную творческую программу. За выходные прошло около 100 ярких событий. Кульминацией праздника стал большой концерт у Дворца спорта. Нижегородские артисты удивляли зрителей эффектными танцевальными номерами и фольклорными образами. Рядом развернулась ярмарка «Секреты мастеров». 

Минск и Нижний Новгород подписали дорожную карту сотрудничества-8

Леонид Стрельцов, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода:
Мы привезли обширную программу. Приехали почти 400 человек. Это культура, образование, спорт, социальная политика. Очень важно, конечно, и патриотическое воспитание. Поэтому это те самые реальные дела, которые сегодня мы совместно, администрации города Минска и Нижнего Новгорода, реализуем.

Такой многогранный союз городов строится на глубоком доверии и взаимном обмене опытом. Партнеры не планируют останавливаться на достигнутом. Впереди конкретные экономические шаги: заметное увеличение объемов торговли, запуск перспективных инвестиционных проектов и открытие новых туристических маршрутов.

# Беларусь-Россия # Международное сотрудничество

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