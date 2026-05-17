Прямой эфир

Тысячи демонстрантов вышли на митинг против политики Стармера в Лондоне

17 мая 2026 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Лондоне полиция задержала более 30 человек на масштабной акции протеста против действий британского премьера Кира Стармера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи демонстрантов вышли на митинг против политики Стармера в Лондоне-2

Тысячи демонстрантов прошли маршем к Даунинг-стрит, где расположен офис главы правительства. Они выкрикивали лозунги с критикой его миграционной политики и ограничения свободы слова. Затем участники начали митинг у здания парламента.

Отставки премьера требует не только толпа. Немногим ранее почти 100 депутатов Палаты общин призвали Стармера покинуть пост после провала лейбористов на выборах. В знак протеста свои должности оставили несколько членов правительства. Среди них министр здравоохранения, который считается ключевым соперником главы Кабмина. 

По мнению экспертов, данный шаг может запустить официальную процедуру смены партийного лидера. Сам премьер уходить отказывается, несмотря на колоссальное давление со стороны единомышленников.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Дайвер погиб при нападении белой акулы у берегов Австралии
17 мая 2026 07:38

Дайвер погиб при нападении белой акулы у берегов Австралии

Страны ЕС находятся на грани масштабного дефицита лекарств
16 мая 2026 16:59

Страны ЕС находятся на грани масштабного дефицита лекарств

США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе
16 мая 2026 16:53

США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе

Белорусские лучники вернутся на мировую арену под своим флагом
16 мая 2026 14:07

Белорусские лучники вернутся на мировую арену под своим флагом

Европе угрожает дефицит лекарств из-за ситуации вокруг Ирана
16 мая 2026 10:44

Европе угрожает дефицит лекарств из-за ситуации вокруг Ирана

5 туристов погибли на Мальдивах во время дайвинга
16 мая 2026 10:36

5 туристов погибли на Мальдивах во время дайвинга

Профсоюз учителей Мексики угрожает сорвать открытие ЧМ по футболу
16 мая 2026 07:45

Профсоюз учителей Мексики угрожает сорвать открытие ЧМ по футболу

«Это обычная банковская практика». Как украинская верхушка оправдывает переводы из Австрии?
15 мая 2026 17:37

«Это обычная банковская практика». Как украинская верхушка оправдывает переводы из Австрии?

Минздрав Латвии призвал граждан запасаться лекарствами
15 мая 2026 17:35

Минздрав Латвии призвал граждан запасаться лекарствами

Работники сферы услуг Германии вышли на 2-дневную забастовку
15 мая 2026 17:10

Работники сферы услуг Германии вышли на 2-дневную забастовку

Президент Литвы приказал уничтожать любые БПЛА, залетающие на территорию страны
15 мая 2026 17:05

Президент Литвы приказал уничтожать любые БПЛА, залетающие на территорию страны

Ситуация в здравоохранении Польши все больше угрожает жизни граждан
15 мая 2026 10:41

Ситуация в здравоохранении Польши все больше угрожает жизни граждан