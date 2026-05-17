Тысячи демонстрантов вышли на митинг против политики Стармера в Лондоне

В Лондоне полиция задержала более 30 человек на масштабной акции протеста против действий британского премьера Кира Стармера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи демонстрантов прошли маршем к Даунинг-стрит, где расположен офис главы правительства. Они выкрикивали лозунги с критикой его миграционной политики и ограничения свободы слова. Затем участники начали митинг у здания парламента.

Отставки премьера требует не только толпа. Немногим ранее почти 100 депутатов Палаты общин призвали Стармера покинуть пост после провала лейбористов на выборах. В знак протеста свои должности оставили несколько членов правительства. Среди них министр здравоохранения, который считается ключевым соперником главы Кабмина.

По мнению экспертов, данный шаг может запустить официальную процедуру смены партийного лидера. Сам премьер уходить отказывается, несмотря на колоссальное давление со стороны единомышленников.