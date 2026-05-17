Дайвер погиб при нападении белой акулы у берегов Австралии

38-летний дайвер погиб в результате атаки морского хищника у берегов Западной Австралии. Акула набросилась на человека в километре от суши на глазах у его друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшего оперативно подняли на борт лодки, но из-за тяжелейших ранений реанимировать его не удалось. Свидетели сообщают, что это была большая белая особь длиной около 5 метров. Данный подобный несчастный случай стал вторым со смертельным исходом в стране с начала года. Власти призывают отдыхающих проявлять максимальную осторожность в воде.