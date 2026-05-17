Прямой эфир

Дайвер погиб при нападении белой акулы у берегов Австралии

17 мая 2026 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

38-летний дайвер погиб в результате атаки морского хищника у берегов Западной Австралии. Акула набросилась на человека в километре от суши на глазах у его друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дайвер погиб при нападении белой акулы у берегов Австралии-2

Пострадавшего оперативно подняли на борт лодки, но из-за тяжелейших ранений реанимировать его не удалось. Свидетели сообщают, что это была большая белая особь длиной около 5 метров. Данный подобный несчастный случай стал вторым со смертельным исходом в стране с начала года. Власти призывают отдыхающих проявлять максимальную осторожность в воде.

# Нападение акулы

Другие новости рубрики

Все новости
Страны ЕС находятся на грани масштабного дефицита лекарств
16 мая 2026 16:59

Страны ЕС находятся на грани масштабного дефицита лекарств

США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе
16 мая 2026 16:53

США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе

Белорусские лучники вернутся на мировую арену под своим флагом
16 мая 2026 14:07

Белорусские лучники вернутся на мировую арену под своим флагом

Европе угрожает дефицит лекарств из-за ситуации вокруг Ирана
16 мая 2026 10:44

Европе угрожает дефицит лекарств из-за ситуации вокруг Ирана

5 туристов погибли на Мальдивах во время дайвинга
16 мая 2026 10:36

5 туристов погибли на Мальдивах во время дайвинга

Профсоюз учителей Мексики угрожает сорвать открытие ЧМ по футболу
16 мая 2026 07:45

Профсоюз учителей Мексики угрожает сорвать открытие ЧМ по футболу

«Это обычная банковская практика». Как украинская верхушка оправдывает переводы из Австрии?
15 мая 2026 17:37

«Это обычная банковская практика». Как украинская верхушка оправдывает переводы из Австрии?

Минздрав Латвии призвал граждан запасаться лекарствами
15 мая 2026 17:35

Минздрав Латвии призвал граждан запасаться лекарствами

Работники сферы услуг Германии вышли на 2-дневную забастовку
15 мая 2026 17:10

Работники сферы услуг Германии вышли на 2-дневную забастовку

Президент Литвы приказал уничтожать любые БПЛА, залетающие на территорию страны
15 мая 2026 17:05

Президент Литвы приказал уничтожать любые БПЛА, залетающие на территорию страны

Ситуация в здравоохранении Польши все больше угрожает жизни граждан
15 мая 2026 10:41

Ситуация в здравоохранении Польши все больше угрожает жизни граждан

В США небольшой самолет упал на жилой дом – есть жертвы
15 мая 2026 09:07

В США небольшой самолет упал на жилой дом – есть жертвы