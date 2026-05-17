Победителей престижного Всемирного конкурса «Мост китайского языка» назвали в Минске

Интеллектуальный и культурный диалог без границ. В Минске назвали победителей престижного Всемирного конкурса «Мост китайского языка». Масштабный проект собрал около 200 студентов и школьников со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель не просто проверить знания, а укрепить дружбу между Минском и Пекином. Конкурсанты удивляли жюри традиционной живописью гохуа, каллиграфией, боевыми искусствами ушу и сложнейшей росписью масок. Но главным испытанием стал сам язык. Участники продемонстрировали блестящие навыки устной речи и безупречное написание иероглифов. Для многих этот финал – шаг к заветной мечте.

Алеся Кумейша, участница конкурса «Мост китайского языка»:

Я учу китайский с третьего класса, и для меня китайский, китайская культура – это неотъемлемая часть моей жизни. Поэтому я участвовала во всех конкурсах, и для меня мечта – это занять первое место когда-нибудь в этом конкурсе и полететь в Китай представлять Беларусь.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

«Мосты китайского языка» уже становятся «мостиком», соединяющим сердце и разные цивилизации. Беларусь как одна из самых активных стран, где обучаются китайскому языку, в эти годы получает большой результат. Мы видим, что белорусы больше и больше изучают китайский язык, и у них очень хороший результат. Китайско-белорусские отношения находятся на самом высоком уровне. Под руководством наших лидеров наше сотрудничество все время быстро расширяется и углубляется.