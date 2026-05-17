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«Драйвер в развитии системы». Малашко рассказал про уникальный документ в сфере здравоохранения

17 мая 2026 07:37
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валерий Малашко.  

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Какие законодательные акты сейчас находятся у вас на рассмотрении в Палате представителей?

«Драйвер в развитии системы». Малашко рассказал про уникальный документ в сфере здравоохранения-2

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике: 
Прямо сейчас на столе лежит закон «О физической культуре и спорте». Вы знаете, что с 1 января отрасль туризма отдана под ведение правительства. Соответственно, изменились подходы управленческие в этой отрасли. В том числе на Всебелорусском народном собрании поставлены серьезные задачи к отрасли туризма. Мы с нетерпением ожидаем прихода Кодекса о здравоохранении к нам в парламент. Для меня это достаточно, я бы сказал, высокая честь оказаться в это время, в этом месте. Потому что действительно формируется новый уникальный документ, по которому будет работать наша отрасль. 

Александр Осенко:
А в чем его уникальность? 

Валерий Малашко:
Уникальность потому, что он первый в отрасли. Для примера скажу: в Кодекс об образовании уже трижды вносились изменения, дополнения, мы впервые начинаем работать с этим документом. Естественно, уникальны те задачи, которые мы ставим перед собой. Этот документ должен не просто зафиксировать те правовые отношения в отрасли, но и самое главное – быть неким драйвером в развитии системы, учитывать и новые организационные формы. Это и частное здравоохранение, и страховую медицину, о которой мы с вами говорили. 

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# Интервью # Государственная политика в области здравоохранения # Здравоохранение Беларуси # Александр Осенко # Валерий Малашко

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