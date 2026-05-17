«Драйвер в развитии системы». Малашко рассказал про уникальный документ в сфере здравоохранения

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валерий Малашко.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Прямо сейчас на столе лежит закон «О физической культуре и спорте». Вы знаете, что с 1 января отрасль туризма отдана под ведение правительства. Соответственно, изменились подходы управленческие в этой отрасли. В том числе на Всебелорусском народном собрании поставлены серьезные задачи к отрасли туризма. Мы с нетерпением ожидаем прихода Кодекса о здравоохранении к нам в парламент. Для меня это достаточно, я бы сказал, высокая честь оказаться в это время, в этом месте. Потому что действительно формируется новый уникальный документ, по которому будет работать наша отрасль.

Александр Осенко:

А в чем его уникальность?

Валерий Малашко:

Уникальность потому, что он первый в отрасли. Для примера скажу: в Кодекс об образовании уже трижды вносились изменения, дополнения, мы впервые начинаем работать с этим документом. Естественно, уникальны те задачи, которые мы ставим перед собой. Этот документ должен не просто зафиксировать те правовые отношения в отрасли, но и самое главное – быть неким драйвером в развитии системы, учитывать и новые организационные формы. Это и частное здравоохранение, и страховую медицину, о которой мы с вами говорили.