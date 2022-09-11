«Кандидат наук, доцент». Евгений Пустовой съездил в тюрьму и попробовал разобраться, кого коснётся амнистия
Новости Беларуси. Подведем итоги совещания у Президента, главной темой которого стали вопросы гражданства и амнистии. Итоги встречи вызвали определенный резонанс в обществе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В целом это можно было ожидать. К примеру, говорили о том, что могут измениться правила лишения гражданства. Сегодня речь идет уже не только об иностранцах с белорусским паспортом, но и о тех, кто осужден за экстремизм или был участником экстремистских формирований и имеет гражданство по рождению.
Еще говорили и о наличии вида на жительство других стран. Пока планируется, что граждан обяжут только сообщать, например, о получении карты поляка, как это делают госслужащие и их семьи при поступлении на работу. Но в перспективе наличие такого документа может поставить перед определенным выбором.
Не будут пускать в Беларусь 30 лет. Кого могут лишить гражданства и за что? Разбирались здесь.
И еще один вопрос совещания был связан с амнистией участников массовых беспорядков. Здесь тоже есть свои подводные камни. Но важно понимать, что пока решения по этим вопросам не приняты. Запущено их обсуждение. И государству важно получить обратную связь.
Подробнее наш политический обозреватель Евгений Пустовой.
Храм знаний для Виталия Харкевича – лобное место. Книги – отдушина. Эту страницу биографии он хочет быстрее перевернуть.
Виталий Харкевич:
Кандидат наук, доцент.
Доцент – это не криминальный позывной. Это из списка его регалий. Ученый, изобретатель – и патенты есть, верный муж, любящий сын и отец, активист родительского комитета. Был. Теперь временно «Бр. 42». Говорят, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Из-за суммы он и попал в тюрьму.
Виталий Харкевич:
В душе, внутри, конечно, этого не хотелось. Наверное, какая-то слабость случилась.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вам деньги нужны были?
– Нет, не нужны. Сам по себе предмет, который я преподавал, он тяжелый. Поэтому, чтобы его сдать, надо к нему просто готовиться. А это студенты-заочники. Поэтому еще здесь злую шутку сыграла пандемия. У нас было дистанционное обучение. И это, наверное, подвигло меня и их на это противоправное действие.
В День народного единства – своя дата. Ровно полсрока. Бытие определяет сознание, а исправительная колония – дальнейшие приоритеты.
Виталий Харкевич:
Я понял, что наказали не меня. Наказали мою семью. Не столько я страдаю, сколько страдает моя семья, мои близкие, мои родственники.
Впервые попался на взятке, небольшой закладке, нарушил закон по неосторожности. Люди без криминального бэкграунда, но с раскаянием и признанием своей вины. Их судьбу на неделе обсуждали во Дворце Независимости. Беларусь – одно из самых щедрых государств на амнистию. Была в 2020-м к юбилею Победы. Сейчас могут повторить. Ко Дню народного единства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Традиционно к каким-то великим датам, событиям мы делали этот для нас символический, для народа символический шаг. А для тех, кого оттуда выпускают на свободу, это важный момент в жизни. По-разному они, конечно, адаптируются в обществе. Тем не менее такая практика есть (подробности здесь).
Акт государственного гуманизма выгоден и с экономической точки зрения, и общественно-нравственной. У 8 тысяч заключенных появится шанс начать все заново. Кого-то ждет свобода, кому-то сократят сроки заключения.
Понятно, рецидивистам индульгенции не будет. А вот здесь, в ИК-17, эту новость встретили особенно радостно. Эта колония для первоходок. Никакого блатного шарма. Только режим. Общий или строгий. На жаргоне это звучит: краснее зоны не бывает. И красивее тоже. Васильки на фасаде столовой, иллюминация и даже свой интернет-магазин.
Есть даже гостиница для длительных свиданий. Это когда сразу на трое суток. Даже с детьми можно. Здесь и игровая комната, и даже мини-зоопарк.
Евгений Пустовой:
Много зелени, деревьев, даже плакаты социальной рекламы и ярких красок. О том, что здесь исправительная колония, напоминают лишь решетки на окнах. И то в художественном стиле. Ведь главный месседж, посыл белорусской пенитенциарной системы не наказать человека, а вернуть его к нормальной жизни. Впрочем, в этом и главная цель предстоящей амнистии.
Здесь же «прозревают» и экстремисты. После последних украинских событий за свои выходки на «Риге» или Притыцкого краснеют. Мол, эффект толпы. Но вот амнистия – дело индивидуальное.
Лукашенко: за последние два года поумнели все, если эти люди раскаялись, к ним можно проявить снисхождение. Подробнее.