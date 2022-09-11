«Кандидат наук, доцент». Евгений Пустовой съездил в тюрьму и попробовал разобраться, кого коснётся амнистия

Новости Беларуси. Подведем итоги совещания у Президента, главной темой которого стали вопросы гражданства и амнистии. Итоги встречи вызвали определенный резонанс в обществе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В целом это можно было ожидать. К примеру, говорили о том, что могут измениться правила лишения гражданства. Сегодня речь идет уже не только об иностранцах с белорусским паспортом, но и о тех, кто осужден за экстремизм или был участником экстремистских формирований и имеет гражданство по рождению. Еще говорили и о наличии вида на жительство других стран. Пока планируется, что граждан обяжут только сообщать, например, о получении карты поляка, как это делают госслужащие и их семьи при поступлении на работу. Но в перспективе наличие такого документа может поставить перед определенным выбором. Не будут пускать в Беларусь 30 лет. Кого могут лишить гражданства и за что? Разбирались здесь.

И еще один вопрос совещания был связан с амнистией участников массовых беспорядков. Здесь тоже есть свои подводные камни. Но важно понимать, что пока решения по этим вопросам не приняты. Запущено их обсуждение. И государству важно получить обратную связь. Подробнее наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Храм знаний для Виталия Харкевича – лобное место. Книги – отдушина. Эту страницу биографии он хочет быстрее перевернуть. Виталий Харкевич:

Кандидат наук, доцент.

Доцент – это не криминальный позывной. Это из списка его регалий. Ученый, изобретатель – и патенты есть, верный муж, любящий сын и отец, активист родительского комитета. Был. Теперь временно «Бр. 42». Говорят, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Из-за суммы он и попал в тюрьму.

Виталий Харкевич:

В душе, внутри, конечно, этого не хотелось. Наверное, какая-то слабость случилась. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вам деньги нужны были?

– Нет, не нужны. Сам по себе предмет, который я преподавал, он тяжелый. Поэтому, чтобы его сдать, надо к нему просто готовиться. А это студенты-заочники. Поэтому еще здесь злую шутку сыграла пандемия. У нас было дистанционное обучение. И это, наверное, подвигло меня и их на это противоправное действие. В День народного единства – своя дата. Ровно полсрока. Бытие определяет сознание, а исправительная колония – дальнейшие приоритеты. Виталий Харкевич:

Я понял, что наказали не меня. Наказали мою семью. Не столько я страдаю, сколько страдает моя семья, мои близкие, мои родственники.

Впервые попался на взятке, небольшой закладке, нарушил закон по неосторожности. Люди без криминального бэкграунда, но с раскаянием и признанием своей вины. Их судьбу на неделе обсуждали во Дворце Независимости. Беларусь – одно из самых щедрых государств на амнистию. Была в 2020-м к юбилею Победы. Сейчас могут повторить. Ко Дню народного единства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиционно к каким-то великим датам, событиям мы делали этот для нас символический, для народа символический шаг. А для тех, кого оттуда выпускают на свободу, это важный момент в жизни. По-разному они, конечно, адаптируются в обществе. Тем не менее такая практика есть (подробности здесь). Акт государственного гуманизма выгоден и с экономической точки зрения, и общественно-нравственной. У 8 тысяч заключенных появится шанс начать все заново. Кого-то ждет свобода, кому-то сократят сроки заключения.

Понятно, рецидивистам индульгенции не будет. А вот здесь, в ИК-17, эту новость встретили особенно радостно. Эта колония для первоходок. Никакого блатного шарма. Только режим. Общий или строгий. На жаргоне это звучит: краснее зоны не бывает. И красивее тоже. Васильки на фасаде столовой, иллюминация и даже свой интернет-магазин.

Есть даже гостиница для длительных свиданий. Это когда сразу на трое суток. Даже с детьми можно. Здесь и игровая комната, и даже мини-зоопарк.