Создание авиарейса Ульновск-Минск и экологичный электрогрузовик. Чем запомнился Международный форум экономического сотрудничества?

Новости Беларуси. Накануне наша столица отметила 955-летие. Почти вековой юбилей Минск встречает на новом жизненном и экономическом витках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Западные санкции должны были откинуть мегаполис на несколько чуть ли не веков назад, но на деле привели в нашу столицу новых партнеров. В том числе и из Мурманска. В День города было подписано соглашение о сотрудничестве Беларуси с этим российским регионом.

Спектр выполняемых задач представленной здесь техники может закрыть потребность любого региона России. Деревообработка, строительство, медицина, пассажирский транспорт – этот список можно продолжать еще долго. Но особый интерес к электротранспорту, ведь за ним экологичное будущее. В одном ряду и уже известные образцы, и громкие новинки. Первый белорусский восьмитонный электрогрузовик с запасом хода в 200 километров смог привлечь не один десяток иностранных делегаций.

Олег Быцко, генеральный директор предприятия «Белкоммунмаш»:

Окупаемость разницы в стоимости данного продукта по отношению к дизельным автомобилям наступит по истечении 4-5 лет эксплуатации. На сегодня мы видим тенденцию, когда дизельное топливо постоянно дорожает. И она продлится. Что касается электроэнергии, то ее стоимость не возрастает. А с учетом того, какие планы есть по дальнейшему внедрению атомной энергетики в нашей стране, стоимость должна оставаться стабильной.

Пока в залах Национальной библиотеки обсуждали потенциал сотрудничества по отдельным отраслям, часть делегаций отправились в тур по столичным предприятиям. Новосибирск с продукцией минского «Белкоммунмаша» знаком давно, уже 5 лет в столице Сибири собирают трамваи с белорусской начинкой для всей России. На этом останавливаться не собираются. На МАЗе мэр города обсудил создание совместного производства по выпуску автобусов и троллейбусов с автономным ходом, на МТЗ – закупку тракторов.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска (Россия):

Сегодня в России очень популярно такое направление и решение задачи импортозамещения. Я приехал сюда, первый вопрос, который задаю машиностроителям, производителям этой техники здесь, в Минске: ребята, а как у вас с комплектацией, много вы из Европы получаете? И как вы выходите? Конечно, находят решения временные. Но основная задача, жизнь заставляет, Запад нас заставил – производством заниматься самим. Вплоть до гаек, болтов, до сложной электроники. Справимся, сделаем.

Если мэр Новосибирска больше о земном, то у главы другого города к Минску вполне небесные предложения. Ульяновск – авиационная столица. Легендарные ИЛы собирают именно здесь. После введения санкций и отказа международных компаний обслуживать свои самолеты в России спрос на отечественного авиастроителя вырос до небес. В кратчайшие сроки наладить серийное производство российского среднемагистрального лайнера МС-21 – задача номер один для всей отрасли. И без белорусского составляющего здесь точно не обойтись. «Санкции – это возможности». Лазаревич о поставках белорусской техники в Россию и сотрудничестве в сфере туризма. Читайте здесь.

Дмитрий Вавилин, мэр Ульяновска (Россия):

У самолета очень большое будущее. Уникальные технологии, полностью карбоновое крыло, так называемое черное крыло. И оно производится у нас, в Ульяновске, на предприятии «АэроКомпозит». Сегодня совершенно другие технологии. Мы их используем и в авиастроении. И мы сегодня говорим не просто о сборке старого модельного ряда воздушных судов. У нас уже есть потребности и в модернизации оборудования, и в поставке комплектующих. Поэтому здесь однозначно есть ниша для белорусских производителей.

Если летать, то на своем и туда, где ждут. Много на форуме говорили о внутреннем туризме. Пора осваивать новые направления, в сторону которых наши люди давно не смотрели. Это лето показало, что российское побережье может быть не хуже лазурного, а сервис в белорусских здравницах не уступает европейским.