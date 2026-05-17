Валерий Малашко: надо возвращаться к традиции многодетности белорусской семьи

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валерий Малашко.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Вопрос сложный. Если бы на него был ответ, наверное, мы бы его сегодня и реализовывали, так скажем, полномасштабно в нашей стране. Надо понять, что изменился мир. Мы, в общем-то, не изолированы. Понятно, что сегодня и изменился менталитет наших молодых белорусов. Сегодня они позже выходят замуж или женятся, позже рожают детей, в 28-30 лет появляется первый ребенок.

К сожалению, организм не обманешь. Биологические часы работают сегодня, как и работали и 50, и 100 лет тому назад. Да, мы выглядим немножко получше, мы сегодня используем целый ряд технологий, в том числе и медицинских, и профилактических, и так далее. Вместе с тем Господь Бог нам отвел время для рождения достаточно такое узкое.

Александр Осенко:

Провокационную сейчас вещь скажу. У вас родился сын. Сколько было лет вам, вашей супруге?

Валерий Малашко:

Было 24 года. Мы тогда не думали ни о квартирах, вернее, мы думали и о квартирах, мы думали о машинах и так далее. Но это не было вообще каким-то фактом принятия беременности моей супруги. Решение было одно только – рожать.

Александр Осенко:

Вот именно. Потому что раньше, в моей молодости, в вашей молодости считалось, что 25 лет – это уже что? Это уже, извините, девушка должна была родить по определению. А теперь получается, что, извините, скажу на самом деле провокационную вещь. У нас, когда они рожают, общество на это и не реагирует. Может, все-таки надо вернуть?

Валерий Малашко:

Надо возвращать. Но первое, мне кажется, и в тех посылах, о которых вы говорите, все-таки возвращать традицию многодетности. Надо больше об этом нам сегодня говорить. У нас для того, чтобы растить детей и воспитывать их полноценно, все есть. В том числе и детские сады, мы уже ясельные группы практически во всех детских садах организовали. В том числе и разные виды государственной поддержки. Они тоже сегодня достаточно развиты у нас в Беларуси. Семья никогда не оставалась наедине со своими проблемами. В том числе целый ряд мотивирующих моментов, которые заложены и в финансовые вопросы, в жилищном законодательстве и так далее. Поэтому все-таки, мне кажется, надо возвращаться к традиции многодетности белорусской семьи, к нашим традиционным ценностям. И в этом, мне кажется, основной залог сохранения страны как Беларуси и белорусов в этой стране.