Лукашенко отметил большой потенциал для возобновления взаимодействия Беларуси и Норвегии

Давал жару панам в Западной Беларуси! Рассказ о Герое Советского Союза Царюке Владимире

В 1919 году добровольцем уходит в Красную армию, но воевал недолго. В 1920-м его направляют на подпольную работу в Польшу, к которой еще чуть позже добавилась и партизанская борьба.