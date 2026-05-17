Лукашенко отметил большой потенциал для возобновления взаимодействия Беларуси и Норвегии

Минск подтверждает готовность к открытому диалогу с Осло в различных сферах общего интереса на пользу наших народов, подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении жителей этой страны. Там отмечают национальный праздник День Конституции. Президент пожелал всем норвежцам прочного мира, солидарности и процветания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В недалеком прошлом межгосударственные белорусско-норвежские отношения вносили значимый вклад в повышение уровня благосостояния граждан обеих стран, поддержание региональной стабильности, укрепление глобальной продовольственной безопасности. Убежден, что сегодня, несмотря на искусственные препятствия и временно нарушенные привычные экономические связи, Беларусь и Норвегия имеют большой потенциал для возобновления конструктивного взаимодействия.