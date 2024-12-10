«Не бесплатно, конечно» – Лукашенко предложил помочь России сделать крыло для самолёта из композитов
Важные заявления Александра Лукашенко, которые вмиг оказались в топе информационной повестки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где и когда в Беларуси планируется разместить «Орешник» и как будем эксплуатировать российский ракетный комплекс? Как в крошечной Сирии развернулась жесткая борьба основных мировых игроков, кому выгодна еще одна «горячая точка» на Ближнем Востоке и какой урок из этой взрывоопасной ситуации должна извлечь Беларусь?
«ПОЖСНАБ» не просто успешный бизнес. Это отражение всей системы МЧС. К слову, Президент вспомнил, как ставил на крыло важную сферу безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда-то у меня в жизни была проблема. Знаешь, как у нас над «пожарниками» издевались? «А пожарники спят вечно» и так далее. Когда стал Президентом, думаю: как же мне от этого уйти? И вот тогда мы героически создавали МЧС. Сейчас уже никто не говорит «пожарники» и прочее. Это благородные люди, спасают! Но у нас спасатели чрезвычайных ситуаций. Вот тогда мы придумали это.
За последние годы государство заметно модернизировало службу спасения. Сопоцкин, дальше некуда – граница. Отсюда начинается Родина. А вот с такого пожарного поста – вся система МЧС Беларуси.
Автомобиль МАЗ белорусского производства. Дальность подачи одного насоса – 100 метров. Бензоинструмент, лафетный ствол.
В середине 1990-х ЗИЛы из пожарных депо порой еле ехали под горку. За такое оснащение пожарные краснели в цвета машин. А сейчас наши спасатели на вершине элитного дивизиона. Большинство отечественной техники выехало из цехов «ПОЖСНАБа».
Александр Лукашенко:
Ну у тебя такие в основном?
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Так точно, товарищ Президент. Мы купили с момента существования предприятия 1 301 автоцистерну. Различная техника производства «ПОЖСНАБа». Это 50 % от нашей специальной техники, которая стоит на вооружении по подразделениям. Поэтому активно с ними сотрудничаем. И здесь еще самое главное, что мы представляем интересы нашей страны на всех международных площадках. Привозим сюда международных партнеров, МЧС России, Казахстана. Все, кто приезжает, мы всех сюда везем и показываем это предприятию.
– Они все завидуют.
За решением стратегических задач для Президента никогда в стороне не останется человек.
Александр Лукашенко:
Это ты на этих машинах куролесишь?
– Да.
– Молодец. Я, честно говоря, помню, на БЕЛАЗ меня вот этот 450 тонн усадили: ну, едь. А я же привык, знаешь, главное габариты, там на горку, и прочее. Думаю: как это мне вписаться, еще и не съехать там. Перевернуться там не перевернешься, база широкая. Ну, думаю, съеду, опозорюсь. Ну, я так лихо, на хорошей скорости, управляется легко, проехал. Все, рот раскрыли, смотрят: как это.
Вот эти кадры – глава государства рулит. Когда на каждом посту будет свой Лукашенко тогда и результат будет. Экспериментировать, например, здесь не боятся.
Александр Лукашенко:
Не душат ценами?
Вадим Синявский:
Есть вопросы, но работаем.
– Как есть вопросы?
– Есть вопросы, товарищ Президент.
– Ну, ты смотри, ты же государственные интересы должен блюсти. И его задушить нельзя.
– Есть уникальная возможность. Мы всем это рассказываем, они не понимают, как это происходит в Беларуси. МАЗ – государственное предприятие, «ПОЖСНАБ» – частное предприятие, госорган – МЧС, который эти вопросы все сводит, работает, взаимодействует.
– Очень просто – диктатура.
– Так а я про это и говорю.
– Диктатура!
Что значит государство лицом к бизнесу? Вот так. Продукция борисовского предприятия востребована на союзном рынке. Вопрос в утилизационном сборе или все-таки трактовке.
Это даже не техника. Целая модульная система. Например, внедрили британский опыт. Техника используется в экстремальных условиях. Шасси часто выходят из строя. А вот надстройку переставляют на новое. Именно стоимость начинки составляет две трети от всей цены. Нашу технику можно встретить с видом и на африканские джунгли, и на монгольские горы. Наша техника выигрывает тендеры, а на наших машинах выигрывают чемпионаты.
Мы, когда участвовали в соревнованиях в России на выставке, наша машина разворачивалась, как бы они не меняли экипажи – и так, и этак – все равно машина разворачивается на 30 % быстрее, чем любая конкурентная.
Для пожарных машин важна скорость. Добиваются за счет использования новых материалов – композитов. Президент предлагает брать новые высоты, входить в стратегические союзные программы.
Александр Лукашенко:
Стеклопластик и композит – это разные вещи?
– Одно и то же. Синонимы.
– Да? Так о чего мы паримся? Надо россиянам крыло для самолета сделать!
– Готовы посмотреть.
– Ты же сам летчик. Надо им помочь это крыло сделать. Не бесплатно, конечно. Мы здесь будем тебе помогать. И потом, «Освей» этот. Надо делать самолет тебе.
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