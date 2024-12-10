Лукашенко об уходе западных партнёров: побежали – пожалуйста, но это оставьте, это наши люди создали

Важные заявления Александра Лукашенко, которые вмиг оказались в топе информационной повестки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где и когда в Беларуси планируется разместить «Орешник» и как будем эксплуатировать российский ракетный комплекс? Как в крошечной Сирии развернулась жесткая борьба основных мировых игроков, кому выгодна еще одна «горячая точка» на Ближнем Востоке и какой урок из этой взрывоопасной ситуации должна извлечь Беларусь?

Уже три года подряд ежегодно в «ПОЖСНАБ» водят по новому цеху. Эта поездка Президента, почитай, открывает новую веху в промышленном развитии страны. Было время, когда надо было отвезти от пропасти и поставить на рейсы предприятия-гиганты. Вот так, например, в начале 1990-х выглядел «Гомсельмаш» до посещения Президента – это исторические кадры. Сейчас здесь вот так.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Когда мне доложили о том, что наши рабочие хотят прийти к Президенту на какую-то там площадь – еще не определились – и требовать повышения жизненного уровня, я распорядился, чтобы все члены правительства пошли к рабочим, а не рабочие к ним. В том числе и я. Я готов вас слушать.

Такая же судьба была и у МАЗа. Теперь с Минским автомобильным словно пуповиной соединен борисовский «ПОЖСНАБ». Государственные предприятия формируют вокруг себя целый кластер бизнесов. Может, по этому пути в том числе создавать проекты в регионах? «Чего тормозим?» – недоумевает Первый.

Александр Лукашенко: Он себя хорошо зарекомендовал как частник, давай будем ему помогать как государственному предприятию. Поэтому, если что-то нужно будет, хотя я знаю, ты самодостаточный человек, ну скажешь там, земля, помощь, строителей. – Вот то, что мы сегодня увидим. Приехал Александр Генрихович, я попросил помочь немножко с коммуникацией с минпромовским предприятием, потому что стоял пустырь с аварийными очистными. Через год, ровно через год, вы увидите, какой красавец цех 4 декабря запущен. – Ну понятно, у нас тоже так. Если бы Президент не приехал, он бы на тебя не посмотрел. – Нет-нет-нет!

– Ушли они, ну и ладно.

Александр Лукашенко:

Ну ушли, главное, чтобы компетенции оставили. И то, что сюда принесли, чтобы они здесь оставили.

– Все покажу сегодня.

– Никому ничего не отдавай. Бросили вроде, продавать начали, забрать хотели. Я категорически запретил отсюда все вывозить. И оборудование, и деньги – все, что было здесь. Побежали – пожалуйста, дверь открыта! Но это оставьте. Это наши люди создали. Поэтому смотри, ничего не отдавай. Если надо тебе где-то помочь, потому что, ну, частник он всегда хвостом крутит, чтобы никого не обидеть, ты подскажи – мы сделаем это от имени государства. Но имейте в виду, тебе надо посмотреть на это в Администрации, на контроль взять – все ли сделало правительство то, что я поручал. А то у нас там тоже есть заботливые такие. «Ах, они вот», – мебельщики, – «видите, уходят, и они хотят что-то забрать, оборудование вывезти». Ребята, до свидания, идите! Лес есть, оборудование вы провезли, технологии, ну, какие-то мы осваивали с ними, люди наши. Мы без вас будем работать. Южнее Киева леса нет. Поэтому будем делать мебель и продавать, расширять эту линейку. Поэтому так и у тебя. Если что-то надо сделать, ты скажи мне.

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