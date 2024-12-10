«Огромную роль сыграли наши спецслужбы» – Анатолий Глаз об эвакуации людей из сектора Газа

Лицемерие ЕС привело к кризису на границе с Беларусью? Какие преступления скрывает «демократичный» Запад? Что Беларусь предпринимает для остановки кровопролития на своих рубежах? Смотрите в шестом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:

Это зона конфликта, когда физически человек может там быть и не по своей воле, и командирован. Это семьи смешанные, которые никому ничего плохого не делали, не поехали на отдых, а действительно там жили. И попали в такую ситуацию, когда выехать практически невозможно.

Мы работали с несколькими странами, потому что туда был вовлечен и Израиль, туда были вовлечены, естественно, палестинские власти, туда были вовлечены власти Египта. Огромную роль сыграли наши специальные службы. Благодаря их коллегам, которые помогли нам преодолеть погранпереход, и с транспортом, и был конвой, потому что это по зоне конфликта приходилось ехать. Мы всегда рады, когда нам это удается.