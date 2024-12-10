Лукашенко: слава Богу, хватило ума построить атомную станцию, не боясь Чернобыля. Это будущее

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для себя я сделал вывод, пока начальникам об этом не говорил, что такие частные предприятия надо поддерживать. Не купи-продай просто. Это тоже надо, потому что кому-то же надо продавать. Но там у нас проблем нет практически. А вот такие производственные коллективы мы будем поддерживать. Важно то, что вы, производя здесь конечный продукт, имеете связи со многими государственными предприятиями. Это добротные, хорошие, чистые рабочие места для людей. Для меня это важно. И не только потому, что мы находимся в каком-то предвыборном периоде. Для меня это важно было всегда. Вот так потихоньку идет перестройка нашей экономики. А экономика – это предприятия. И я уже анонсировал, что поздней осенью и зимой, ранней весной мы будем работать в промышленности на многих предприятиях. Ну, можно сказать, что начали с вашего предприятия. В ближайшее время посмотрим на перспективные предприятия. Почему? Мы много сегодня говорим о том, что надо инвестировать, надо что-то новое построить и так далее. Пробовали мы и новое строить, это не так просто, потому что, если что-то новое, типа атомная станция, БНБК и так далее, – у нас вообще компетенций не было. Допустим, атомная станция.

Слава Богу, нам ума хватило свою станцию построить, не боясь Чернобыля, Фукусимы. Это будущее. Сегодня мы об этом уже говорим. Литовцы и даже поляки, которые в 2020 году все время клепали меня: «Вот он народ уничтожить хочет и атомную станцию строит», – сегодня две атомные станции хотят построить. Почему выли? Конкуренция. Им не нужны конкуренты. Но мы их опередили. Мы построили и сегодня думаем о второй станции. Но условие было поставлено такое перед россиянами и Путиным, что мы, белорусы, работаем вместе с вами и вы от нас ничего не прячете. Мне было важно вас научить этому. Чтобы это сделать (много не сделаешь, у нас не столько много денег, да, может, и не надо), это долго, это дорого. Поэтому, создавая новое и инвестируя в какие-то новые проекты, я подумал: чего мы паримся, надо развивать свои школы там, где мы умеем. Умеем машины строить (МАЗ, БЕЛАЗ, «Белкоммунмаш»). Делали на двигателе внутреннего сгорания – начали делать электромобили, спрос большой. Видим спрос большой на автобусы, особенно на основном рынке, – мы начали делать автобусы в большом количестве и даже завод новый строим, в январе мы его сдадим. Буквально за два года его построили. Я когда посмотрел, как они работают, бедолаги, создавая хорошие автобусы, жалко людей. Быстро построили, за два года. Родилась идея, что мы ведь все кабины автобусов и прочего можем по вашим технологиям заместить на стекловолокно, стеклопластик, который вы делаете. А будет это дорого или дешевле [по сравнению с металлом – прим. ред.], специалисты посчитают и доложат. Если это по экономике пройдет, мы начнем автобусы делать по вашим технологиям из стеклопластика.

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