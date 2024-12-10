Лукашенко поручил губернатору помогать «ПОЖСНАБ» как государственному предприятию

Александр Лукашенко поручил поддерживать такие предприятия, как «ПОЖСНАБ» в Борисове. Данную производственную площадку 10 декабря посетил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко поручил поддерживать такие предприятия, как «ПОЖСНАБ» в Борисове. Данную производственную площадку 10 декабря посетил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это частное предприятие, которое в 2002 году работу начинало как маленькая мастерская по изготовлению очень бюджетных автомобилей. Сегодня это ведущее предприятие в стране, специализирующееся на выпуске аварийно-спасательной техники. В производственной линейке – порядка 70 единиц. Что касается объемов выпуска, то в 2025 году «ПОЖСНАБ», с осторожностью говорит директор предприятия, планирует увеличить объемы втрое. Добиться таких результатов позволит строительство производственного цеха. Его площадь составит пять тысяч квадратных метров. Будет создано полсотни новых рабочих мест. Президент напрямую спрашивает: что еще конкретно нужно для увеличения мощностей, раз есть спрос на продукцию?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спрос, ты говоришь, бешеный. Значит, можно расширяться. Что тебе для этого нужно?
– По каждому рынку есть свои моменты.
– Нет, я не про рынки. Что нужно для того, чтобы выпускать больших объемов и более качественную технику?
– Понимаете как, да все есть. На сегодняшний день то, что мы и делаем, крайние три года мы каждый год вводим новый цех. Каждый год. На сегодняшний день технологии развиваются. Вот с 2019 года мы выпустили первую лесенку, на сегодняшний день у нас уже модельный ряд лестниц.
– Хорошо. Если тебе что-то надо, скажи губернатору для того, чтобы развивать. А почему? Это принципиальный вопрос. Мы же постоянно, ты это чувствуешь, паримся, постимся. Все министры гвалтом кричат. Программы, программы. Какие программы? А что нам выдумывать чего-то? Ну, космическую ракету мы не будем изобретать. Она нам к черту не нужна. Так же? Но у нас море есть таких школ и производств, как твои. Ну так давайте будем их развивать и вкладывать инвестиции.
– Я с вами целиком солидарен.
– Вот поэтому в этом плане, Александр Генрихович[Турчин – прим. ред.], если что-то нужно будет, не важно, частник он, он себя хорошо зарекомендовал как частник, давай будем ему помогать как государственному предприятию. Поэтому, если что-то нужно будет, хотя я знаю, ты самодостаточный человек, ну скажешь там, земля, помощь, строителей.
– Вот то, что мы сегодня увидим. Приехал Александр Генрихович, я попросил помочь немножко с коммуникацией с минпромовским предприятием, потому что стоял пустырь с аварийными очистными. Через год, ровно через год, вы увидите, какой красавец цех 4 декабря запущен.