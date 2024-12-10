Лукашенко поручил губернатору помогать «ПОЖСНАБ» как государственному предприятию

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спрос, ты говоришь, бешеный. Значит, можно расширяться. Что тебе для этого нужно?

– По каждому рынку есть свои моменты.

– Нет, я не про рынки. Что нужно для того, чтобы выпускать больших объемов и более качественную технику?

– Понимаете как, да все есть. На сегодняшний день то, что мы и делаем, крайние три года мы каждый год вводим новый цех. Каждый год. На сегодняшний день технологии развиваются. Вот с 2019 года мы выпустили первую лесенку, на сегодняшний день у нас уже модельный ряд лестниц.

– Хорошо. Если тебе что-то надо, скажи губернатору для того, чтобы развивать. А почему? Это принципиальный вопрос. Мы же постоянно, ты это чувствуешь, паримся, постимся. Все министры гвалтом кричат. Программы, программы. Какие программы? А что нам выдумывать чего-то? Ну, космическую ракету мы не будем изобретать. Она нам к черту не нужна. Так же? Но у нас море есть таких школ и производств, как твои. Ну так давайте будем их развивать и вкладывать инвестиции.

– Я с вами целиком солидарен.

– Вот поэтому в этом плане, Александр Генрихович[Турчин – прим. ред.], если что-то нужно будет, не важно, частник он, он себя хорошо зарекомендовал как частник, давай будем ему помогать как государственному предприятию. Поэтому, если что-то нужно будет, хотя я знаю, ты самодостаточный человек, ну скажешь там, земля, помощь, строителей.

– Вот то, что мы сегодня увидим. Приехал Александр Генрихович, я попросил помочь немножко с коммуникацией с минпромовским предприятием, потому что стоял пустырь с аварийными очистными. Через год, ровно через год, вы увидите, какой красавец цех 4 декабря запущен.