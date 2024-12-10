Лукашенко – руководителю «ПОЖСНАБа»: спрос, ты говоришь, бешеный – значит, можно расширяться

Важные заявления Александра Лукашенко, которые вмиг оказались в топе информационной повестки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где и когда в Беларуси планируется разместить «Орешник» и как будем эксплуатировать российский ракетный комплекс? Как в крошечной Сирии развернулась жесткая борьба основных мировых игроков, кому выгодна еще одна «горячая точка» на Ближнем Востоке и какой урок из этой взрывоопасной ситуации должна извлечь Беларусь?

А еще пандемия ковид и тотальный локдаун – помните эти словечки из нашего совсем недавнего лексикона? Тогда Беларусь пошла своим путем, и он, очевидно, оказался единственно правильным. Александр Лукашенко сегодня прокомментировал отчет Конгресса США о пандемии коронавируса.

Вот лишь некоторые темы, на которых Президент 10 декабря подробно остановился во время общения с сотрудниками компании по производству пожарной и аварийно-спасательной техники в Борисове. Предприятие частное, но именно такие, как отметил Александр Лукашенко, государство готово поддерживать и продвигать.