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Лукашенко – руководителю «ПОЖСНАБа»: спрос, ты говоришь, бешеный – значит, можно расширяться

10 декабря 2024 16:58
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Важные заявления Александра Лукашенко, которые вмиг оказались в топе информационной повестки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где и когда в Беларуси планируется разместить «Орешник» и как будем эксплуатировать российский ракетный комплекс? Как в крошечной Сирии развернулась жесткая борьба основных мировых игроков, кому выгодна еще одна «горячая точка» на Ближнем Востоке и какой урок из этой взрывоопасной ситуации должна извлечь Беларусь?

А еще пандемия ковид и тотальный локдаун – помните эти словечки из нашего совсем недавнего лексикона? Тогда Беларусь пошла своим путем, и он, очевидно, оказался единственно правильным. Александр Лукашенко сегодня прокомментировал отчет Конгресса США о пандемии коронавируса.

Вот лишь некоторые темы, на которых Президент 10 декабря подробно остановился во время общения с сотрудниками компании по производству пожарной и аварийно-спасательной техники в Борисове. Предприятие частное, но именно такие, как отметил Александр Лукашенко, государство готово поддерживать и продвигать.

Евгений Пустовой знает все подробности.

Лукашенко – руководителю «ПОЖСНАБа»: спрос, ты говоришь, бешеный – значит, можно расширяться-2

В этом году все идеально. 
– Ты работаешь на селе в плюс?
– Да, конечно.

Так губернатор столичной области описал завершение сельскохозяйственного года в центральном регионе. Ближе к этой оценке и состоянии дел у этого бизнеса.

Лукашенко – руководителю «ПОЖСНАБа»: спрос, ты говоришь, бешеный – значит, можно расширяться-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это его или твое предприятие? 
– Никак нет, товарищ Президент, наше предприятие. 
– Если частное, это частное. Если государственное… 
– Частное. 
– Ну так и скажите.

Лукашенко – руководителю «ПОЖСНАБа»: спрос, ты говоришь, бешеный – значит, можно расширяться-6

На частном производстве пожарной техники в стране точно без чрезвычайщины. Впрочем, вся система МЧС выстроена под линейку.

Лукашенко – руководителю «ПОЖСНАБа»: спрос, ты говоришь, бешеный – значит, можно расширяться-8

Основная масса МЧС республик бывшего СССР снабжается хаотически. В Беларуси построена комплексная система снабжения, унифицированная, стандартизированная. 

Лукашенко – руководителю «ПОЖСНАБа»: спрос, ты говоришь, бешеный – значит, можно расширяться-10

«ПОЖСНАБ» – это самодостаточное предприятие. Здесь происходит рождение пожарной техники от макета до готовой машины. Много говорим о промышленном укладе новой формации. Здесь идеальное сочетание – свое производство и даже свой софт.

Лукашенко – руководителю «ПОЖСНАБа»: спрос, ты говоришь, бешеный – значит, можно расширяться-12

Александр Лукашенко:
Добрый день, ребята! 
– Здравствуйте!
– А чего одни мужики у тебя здесь?
– Здесь да. 
– Женщин не берешь? 
– Здесь да. 
– Странно. 
– К сожалению, так случилось. 
– А, случилось? 
– Есть отдел высотной техники, есть отдел радиоэлектроники, потому что вся электроника, которая стоит в наших машинах, она вся белорусская. Весь софт белорусский, все программные обеспечения – все белорусское. На сегодня про кузова я молчу, про кабины молчу, это уже просто априори. 
– Сколько у тебя человек работает сегодня? 
– Сейчас 253.
– Спрос, ты говоришь, бешеный. Значит, можно расширяться, если на рынке спрос. 
– Можно.

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# Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Александр Турчин

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