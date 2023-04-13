«Называют его «собакой». Следователь рассказал, как обстоят дела с наркотиками в Минской области

Эйфория зла. Противодействие наркообороту в Минской области. Как наркотики рушат жизни и какие возможности для исследования существуют в специальных лабораториях? Об этом расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ.
Эйфория зла. Противодействие наркообороту в Минской области. Как наркотики рушат жизни и какие возможности для исследования существуют в специальных лабораториях? Об этом расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ.
Влада Родовская, корреспондент:
Наркомания опасна, коварна и безжалостна. Жертвами могут стать мужчины, женщины и даже дети. Люди разных возрастов и положений попадают в смертельную петлю наркотических средств. Легкая забава превращается в точку невозврата. Как наркотики разрушают жизни и какая формула смерти, узнаем сегодня. Это программа «Центральный регион», с вами Влада Родовская, здравствуйте.
Проблема мирового сообщества – наркотики. Более 300 миллионов человек во всем мире попробовали на себе хоть раз эйфорию зла, 36 миллионов из них получили серьезные психические расстройства. Ухудшение здоровья, возможность летального исхода и заключение под стражу. Но некоторых игла так называемого кайфа не пугает.
За прошлый год только в Минской области было возбуждено более 800 уголовных дел по части наркооборота. Почти тысяча покалеченных судеб. А еще, согласно статистике, каждый наркоман в среднем затягивает в пучину употребления от 5 до 17 человек. Количество употребляющих может расти в геометрической прогрессии.
Влада Родовская:
Как обстоят дела с наркотиками в Минской области?
Никита Коваленко, старший следователь управления процессуального контроля УСК по Минской области:
Наркопотребление в целом является большой проблемой, требующей пристального и неослабевающего внимания государства, т. к. наносит непоправимый ущерб как в целом обществу, так и ломает человеческие жизни. К сожалению, не обошла эта беда стороной и Минскую область. В 2022 году территориальными следственными подразделениями Минской области возбуждено 830 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них более половины (около пятиста) уголовных дел – по фактам незаконного сбыта психоактивных веществ. В 2023 году за первый квартал возбуждено 207 уголовных дел о незаконном обороте наркотиков.
Альфа-PVP, метилэфедрон или, по-простому, мефедрон, героин и марихуана – список большой. И не менее опасный. Сами наркотики делятся на два вида: психотропы и наркотические вещества. И те, и другие без особого разбора забирают жизни людей.
Никита Коваленко:
Наиболее распространенным психотропным веществом в Минской области является Альфа-PVP. К примеру, количество изъятого наркотика за 2022 год составило около 5 кг. На втором месте идет параметилэфедрон, или же мефедрон в простонародье. На сленге потребители называют его «собакой». Такого психотропного вещества в прошлом году изъято около 15 кг. Если мы будем говорить про наркотические вещества, то наиболее распространенным является марихуана. Ее изъято порядка 4 кг.
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