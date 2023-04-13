«Называют его «собакой». Следователь рассказал, как обстоят дела с наркотиками в Минской области

Эйфория зла. Противодействие наркообороту в Минской области. Как наркотики рушат жизни и какие возможности для исследования существуют в специальных лабораториях? Об этом расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ.

Влада Родовская, корреспондент:

Наркомания опасна, коварна и безжалостна. Жертвами могут стать мужчины, женщины и даже дети. Люди разных возрастов и положений попадают в смертельную петлю наркотических средств. Легкая забава превращается в точку невозврата. Как наркотики разрушают жизни и какая формула смерти, узнаем сегодня. Это программа «Центральный регион», с вами Влада Родовская, здравствуйте.

Проблема мирового сообщества – наркотики. Более 300 миллионов человек во всем мире попробовали на себе хоть раз эйфорию зла, 36 миллионов из них получили серьезные психические расстройства. Ухудшение здоровья, возможность летального исхода и заключение под стражу. Но некоторых игла так называемого кайфа не пугает.

За прошлый год только в Минской области было возбуждено более 800 уголовных дел по части наркооборота. Почти тысяча покалеченных судеб. А еще, согласно статистике, каждый наркоман в среднем затягивает в пучину употребления от 5 до 17 человек. Количество употребляющих может расти в геометрической прогрессии. Влада Родовская:

Как обстоят дела с наркотиками в Минской области?