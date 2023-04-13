16-летняя девушка распространяла наркотики. Финал истории рассказал следователь

Эйфория зла. Противодействие наркообороту в Минской области. Как наркотики рушат жизни и какие возможности для исследования существуют в специальных лабораториях? Об этом расскажем в программе « Центральный регион » на СТВ.

Опасный путь торговли наркотиков. Множество страшных судеб и участей. Даже попав в ловушку, просто так из бизнеса не выйдешь. Вербовщики шантажируют и угрожают. Страх, бывает, заставляет работать до всем известного финала – тюрьмы.

Недавний случай. 16-летняя девушка из Борисова повелась на удочку легкого заработка. Подключился ее несовершеннолетний молодой человек. Нашла оператора интернет-магазина и отправила фотографии своего паспорта. После – по отработанной схеме. Координаты, фасовка, закладки. На второй попытке скидывания вещества была задержана. Далее – по той же схеме: суд, колония, тюрьма.

Влада Родовская, корреспондент:

Бывали ли в практике такие истории, которые действительно остаются в памяти не просто как конвейер дел, а чтобы задуматься, насколько страшным может быть наркотик?