16-летняя девушка распространяла наркотики. Финал истории рассказал следователь

Эйфория зла. Противодействие наркообороту в Минской области. Как наркотики рушат жизни и какие возможности для исследования существуют в специальных лабораториях? Об этом расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ.
Эйфория зла. Противодействие наркообороту в Минской области. Как наркотики рушат жизни и какие возможности для исследования существуют в специальных лабораториях? Об этом расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ.
Опасный путь торговли наркотиков. Множество страшных судеб и участей. Даже попав в ловушку, просто так из бизнеса не выйдешь. Вербовщики шантажируют и угрожают. Страх, бывает, заставляет работать до всем известного финала – тюрьмы.
Недавний случай. 16-летняя девушка из Борисова повелась на удочку легкого заработка. Подключился ее несовершеннолетний молодой человек. Нашла оператора интернет-магазина и отправила фотографии своего паспорта. После – по отработанной схеме. Координаты, фасовка, закладки. На второй попытке скидывания вещества была задержана. Далее – по той же схеме: суд, колония, тюрьма.
Влада Родовская, корреспондент:
Бывали ли в практике такие истории, которые действительно остаются в памяти не просто как конвейер дел, а чтобы задуматься, насколько страшным может быть наркотик?
Никита Коваленко, старший следователь управления процессуального контроля УСК по Минской области:
В 2022 году в Минской области зарегистрировано 16 фактов передозировок наркотиков с летальными исходами. Солигорским районным отделом Следственного комитета расследовалось уголовное дело по обвинению одного гражданина, который сбыл наркотик своему приятелю. От употребления наркотика мужчина скончался. Выдвинутая версия подозреваемым о его непричастности к преступлению была тщательно проверена следователем и полностью опровергнута. Это в последующем дало возможность предъявить ему обвинение по части 5 статьи 328 УК РБ и привлечь к уголовной ответственности. В последующем он был приговорен судом к 17 годам лишения свободы. Такое достаточно интересное дело, которое требовало собрать доказательную базу. Скрупулезная работа следователя.
Работа оперативных служб ведется постоянно. И основная цель – не задержания. Самое главное – успеть спасти и не дать возможности бесповоротно попасть в узел наркотических средств без возможности оттуда выбраться.
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