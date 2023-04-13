На всё – 40 минут. Что именно исследуется в химлаборатории ГКСЭ?

Эйфория зла. Противодействие наркообороту в Минской области. Как наркотики рушат жизни и какие возможности для исследования существуют в специальных лабораториях? Об этом расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ.

Химическая лаборатория управления специальных экспертиз. Здесь исследуются наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры. В двух зонах лаборатории тщательно проверяют все. Влада Родовская, корреспондент:

Что конкретно изучается в лаборатории? Я понимаю, что наркотические средства – это очень обширный спектр. Что конкретно здесь исследуется?

Александр Харитоник, главный эксперт управления специальных экспертиз управления ГКСЭ по Минской области:

Весь обширный спектр наркотических средств, психотропных веществ, аналогов, прекурсоров, сильнодействующих веществ. Весь перечень этих веществ исследуется в данной лаборатории. Как сами вещества, так и объекты-контактеры с данными веществами: весы, ложки, которые используются для приготовления закладок, взвешивания каких-то навесок подконтрольных веществ. Это приспособления для употребления: шприцы, трубки для курения. Также объектами исследования часто являются и смывы с поверхностей рук и ногтевые пластины подозреваемых. На их поверхностях мы также можем установить наличие подконтрольных веществ. Являются ли вещества наркотическими, сколько масса и к какой категории относится средства? На эти вопросы здесь можно найти ответы.

Влада Родовская:

Кто назначает экспертизы и откуда к вам поступает материал? Александр Харитоник:

Инициаторами назначения данного вида экспертиз чаще всего являются правоохранительные органы. Это органы внутренних дел, Следственный комитет. Подавляющее число экспертиз мы проводим по их постановлению. Хотя иногда поступают экспертизы от таможенных органов, погранкомитета.

Мини-лаборатории по производству наркотических средств. Здесь изготавливают опасные вещества. Причем абсолютно разные и в разных объемах. Такие производства живут недолго, но успевают выпускать на рынок самый настоящий яд. В лабораториях специальных экспертиз определить состав таких самоделок могут за считаные часы. Все дело в практике и техническом оснащении. Влада Родовская:

Сколько времени нужно, чтобы полностью исследовать? Александр Харитоник:

У опытного эксперта на исследование одного объекта экспертизы уходит достаточно небольшое количество времени. После вскрытия и изучения вещества исследование с помощью хромато-масс-спектрометра занимает приблизительно 40 минут каждого объекта. В течение 2-3 часов опытный эксперт сможет дать заключение по поставленным перед ним вопросам.