Альфа-PVP – самый тяжёлый наркотик. Специалист рассказала, что происходит с людьми под воздействием веществ

Эйфория зла. Противодействие наркообороту в Минской области. Как наркотики рушат жизни и какие возможности для исследования существуют в специальных лабораториях? Об этом расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ.

Зрелище не из приятных. Люди, потерявшие свою личность. Их мозг и психика никогда не будут прежними. Бытует распространенное мнение: за одно употребление ничего не будет. Однако все медики в один голос утверждают обратное.

Влада Родовская, корреспондент:

Есть такая фраза, мол, ну, употреблю я один раз, что со мной будет? Расскажите, что с человеком происходит?

Татьяна Семенова, заместитель начальника управления судебно-психиатрических экспертиз управления ГКСЭ по Минской области:

После употребления любого наркотического вещества у человека повышается настроение, появляется эйфория. Все проблемы жизненные уходят на второй план. Появляется уверенность, что я все смогу, у меня все получится. Это приятные впечатления, приятное состояние. Естественно, такое состояние хочется переживать снова и снова. Многие, когда говоришь им: «Зачем? Это же последствия!» В ответ говорят: «Вы не представляете, какой это кайф. Это такое состояние… Я готов все поставить на кон, чтобы еще раз его пережить».

Один прием за другим – уже зависимость. Исследования показывают, достаточно всего нескольких употреблений, чтобы сесть на эту иглу. Физическое и соматическое желание вернуть эйфорию сильнее, чем кажется. Татьяна Семенова:

Когда нет наркотика, человек физически себя плохо чувствует. Так называемая ломка. После, например, опиоидов, больно физически, их конкретно ломает. Это мышечные боли, боли в суставах. Как при самом тяжелом гриппе состояние, плюс постоянно беспокоят бессонница, тревога, мысли, что нужно найти вещество, опять употребить, чтобы все было хорошо.

Есть доказанный факт: наркомания – преимущественно мужская болезнь. Женщин, состоящих на учете, всего 15 %. Отличается заболевание еще своей необычайной молодостью – до 40 лет. И, как говорится, пожилых наркоманов не бывает – смерть наступает задолго до пенсии. Татьяна Семенова:

Наркотики – это не витамины, они ничего не привносят в организм, они истощают резервы. Не только истощают, но также действуют практически на все органы и системы. Они проникают в головной мозг, в печень, почки. Задействованы все органы. Со временем это инвалидизация, если люди до этого доживают, но зачастую люди умирают от передозировки. Потому что постоянное введение вещества приводит к тому, что оно накапливается, не успевает выводиться. Период полувыведения многих веществ, например, у метамфетамина, у Альфа-PVP достаточно большой. До 17 суток он держится, накапливается в тканях. И если человек постоянно получает новые дозы, даже если они не очень большие, то зачастую это приводит его к передозировке и смерти. Влада Родовская:

Какой из всех наркотиков самый тяжелый и с самыми тяжелыми последствиями?

Татьяна Семенова:

Альфа-PVP. Даже наркоманы со стажем говорят, что это бычий кайф, который настолько сильно воздействует на Центральную нервную систему, хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер. Его называют еще зомби-наркотик. Люди абсолютно беспорядочно себя ведут, ускорение мыслей, вплоть до скачки идей, нелепые, хаотичные движения, агрессивное поведение. Зачастую употребляющие люди говорят, что это постоянная паранойя. Продолжительность жизни очень низкая у людей, которые употребляют Альфа-PVP. Сейчас считается, что это один из наиболее тяжелых наркотиков, который быстро приводит к инвалидизации и летальному исходу.

Более тысячи лиц в данный момент находятся на учете у врачей наркологов, многие – под постоянным наблюдением. Синдромы зависимости не протекают бесследно. Представить портрет современного наркомана невозможно. Молодая женщина с детьми, 11-классник- олимпиадник, профессиональный спортсмен или мужчина-программист – эйфория зла затягивает в себя отнюдь не павших людей. Татьяна Семенова:

Наркотики начинают употреблять подростки. Не всегда это из социально неблагополучных семей. Зачастую это дети хороших, обеспеченных, социально адаптированных родителей. Потому что на наркотики нужны деньги. Пусть небольшие, но они нужны. Как правильно, начинают употреблять с марихуаны и гашиша. Зачастую, когда разговариваешь с подростками, они говорят: «Почему у нас не разрешены наркотики? За границей можно. Что тут такого, если я начну употреблять марихуану? Это же ничего страшного». Но все забывают, что марихуана является входными вратами для других наркотиков.