Новости по тегу #Влада Родовская

У всех, кто хочет предоставлять услуги, напрямую влияющие на сохранность здоровья и безопасность, есть определенные очень жесткие правила игры.
По итогам первого полугодия 2026-го, доля продаж отечественной продукции в розничном товарообороте республики заметно укрепила свои позиции и сегодня составляет 54,6 %.
В детском оздоровительном лагере «Папараць-кветка» к своим обязанностям официально приступил педагогический студенческий отряд.
Больше всего трудовых мест предоставляет Смолевичское ЖКХ. Также принимающие организации в агрогородках – «Озерицкий-Агро», райагросервис.
Скоро здесь распахнет свои двери уникальный центр компетенций в области ветеринарной медицины. Сейчас в аудиториях финальные штрихи по комплектации и закупке оборудования, аналогов которому нет в стране.
Сегодня это единственное учреждение образования, которое готовит специалистов медового профиля. Поэтому приезжают сюда любители сладкого со всей страны.
Миниатюрные медсестры, солдаты и труженицы. Все детали продуманы с особой тщательностью – от гимнастерки, точно воспроизводящую военную форму, до платка медсестры. Образы, знакомые каждому, кто знает цену Победе.
На базе школы сделали памятный музей. Здесь фамилии, имена, награды тех, кто отдал жизни за мирное небо Крупщины.
На территории района появились части гестапо, были тюрьмы и концлагеря, но местное население активно давало отпор врагу.
«При задании 384 дома, которые нам необходимо было вовлечь в хозяйственный оборот в первом квартале, в Минской области вовлечено 420 домов».
Чистота улиц, аккуратные клумбы, обновленные фасады зданий, зеленые локации. За 2025 год район признан лучшим в своей категории по результатам республиканского смотра-конкурса по благоустройству.
Агрогородок Березинское – здесь живет несколько тысяч человек. Сегодня это современный населенный пункт с богатой историей. Это памятник природы, который по инициативе местных жителей полностью поменял свой облик.
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