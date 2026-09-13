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Новости по тегу #Влада Родовская

На кону – здоровье пациента! Узнали, что стоит за лицензированием медицинских центров
13 сентября 2026 18:13

На кону – здоровье пациента! Узнали, что стоит за лицензированием медицинских центров

Белорусы выбирают отечественные товары! Разбираемся, в чем секрет успеха продаж
18 августа 2026 17:08

Белорусы выбирают отечественные товары! Разбираемся, в чем секрет успеха продаж

Большая поддержка – о работе педагогического студотряда рассказала директор воспитательно-оздоровительного лагеря
16 июня 2026 13:11

Большая поддержка – о работе педагогического студотряда рассказала директор воспитательно-оздоровительного лагеря

Сельхозпредприятия, лесхоз и ЖКХ – где могут работать бойцы студотрядов в Смолевичском районе?
16 июня 2026 13:05

Сельхозпредприятия, лесхоз и ЖКХ – где могут работать бойцы студотрядов в Смолевичском районе?

Изучают анатомию животных в 3D-формате – побывали в центре компетенций ветеринарной медицины в Смиловичах
27 мая 2026 06:32

Изучают анатомию животных в 3D-формате – побывали в центре компетенций ветеринарной медицины в Смиловичах

Единственный колледж в Беларуси – узнали, где готовят профессиональных пчеловодов
27 мая 2026 06:28

Единственный колледж в Беларуси – узнали, где готовят профессиональных пчеловодов

По мотивам произведения «Рэквіем па кожным чацвёртым» – белоруска создает уникальные куклы
13 мая 2026 09:10

По мотивам произведения «Рэквіем па кожным чацвёртым» – белоруска создает уникальные куклы

Создали памятный музей истории ВОВ на Крупской земле – побывали в Хотюховской средней школе
13 мая 2026 08:35

Создали памятный музей истории ВОВ на Крупской земле – побывали в Хотюховской средней школе

7 тысяч мирных жителей уничтожены в годы ВОВ – как в Крупском районе боролись с немецко-фашистскими захватчиками
13 мая 2026 08:15

7 тысяч мирных жителей уничтожены в годы ВОВ – как в Крупском районе боролись с немецко-фашистскими захватчиками

Сколько домов в Минской области продали за 1 базовую в 2025 году? Рассказала сенатор Наталья Якубицкая
03 мая 2026 13:55

Сколько домов в Минской области продали за 1 базовую в 2025 году? Рассказала сенатор Наталья Якубицкая

«На 23 дворовых территориях были установлены новые игровые комплексы» – как благоустроили Молодечно в 2025 году
31 марта 2026 15:40

«На 23 дворовых территориях были установлены новые игровые комплексы» – как благоустроили Молодечно в 2025 году

Стоимость свыше 135 тысяч рублей – рассказываем о реализации проекта гражданских инициатив в агрогородке Березинское
31 марта 2026 15:02

Стоимость свыше 135 тысяч рублей – рассказываем о реализации проекта гражданских инициатив в агрогородке Березинское