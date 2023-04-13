«Привлекает заработок». Сколько несовершеннолетних было задержано в Минской области из-за наркотиков?

Эйфория зла. Противодействие наркообороту в Минской области. Как наркотики рушат жизни и какие возможности для исследования существуют в специальных лабораториях? Об этом расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ.

Развитию наркооборота способствует интернет. Там множество заголовков о заманчивой работе – легкие деньги, быстро и без какого-либо риска. И главная цель у этих скрытых работодателей – школьники. Маленькие, неприметные пакеты с веществом, которые с легкостью скрываются в кармане куртки и с такой же легкостью раскладываются в неприметных уголках населенных пунктов. Пара часов в неделю – и деньги уже на счету. Всего пару часов работы – и такой же приличный срок в колонии.

Лифты, мусорные баки и лавочки у подъездов. Но только с такой работой благополучную жизнь придется отложить на потом. Закон строг.

Никита Коваленко, старший следователь управления процессуального контроля УСК по Минской области:

Уголовная ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков указана в статьях, начиная от 327-й до 332-й УК РБ. За незаконный сбыт наркотиков ответственность наступает с 14 лет. Допускается наказание в виде лишения свободы от 3 до 25 лет.

85 % сбыта вещества – благодаря интернету. Отсюда и рост преступности среди молодежи. Их сфера. Простота доступа и грамотное вовлечение. Как итог – в 2022 году 14 уголовных дел в отношении 16 несовершеннолетних. Молодые ребята в возрасте от 14 до 17 лет одним поступком бесповоротно разделили свою судьбу на до и после.