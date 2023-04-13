Грибы, гашиш, мефедрон. Эксперт ГКСЭ показал, как проводится исследование веществ в лаборатории

Эйфория зла. Противодействие наркообороту в Минской области. Как наркотики рушат жизни и какие возможности для исследования существуют в специальных лабораториях? Об этом расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ.

Специально для съемочной группы нам продемонстрировали наркотические средства, которые нелегально реализовывали на территории региона.

Александр Харитоник, главный эксперт управления специальных экспертиз управления ГКСЭ по Минской области:

Для демонстрации мы предоставили реальные объекты судебных экспертиз наркотических средств, которые находятся на исполнении у нас в управлении.

Вы можете видеть гашиш и марихуану. Это наркотические средства, получаемые из растений рода конопля. Данные наркотические средства употребляют путем курения.

Вы видите психотропные вещества, которые используются в медицине, и сильнодействующие вещества, в народе называемые анаболиками. Достаточно крупный размер синтетического психотропного вещества – мефедрон. В таком виде оно было изъято и предоставлено на экспертизу наркотических средств.

Здесь вы видите грибы. Одним из видов подконтрольных веществ являются грибы, содержащие в своем составе псилоцин (либо псилоцибин).

Вот это также представлен мефедрон. Это все в зависимости от условий синтеза может быть либо крупными кристаллами, либо порошкообразным веществом.

Помощь в исследовании специалистам оказывает умная техника. Современные приборы определяют наличие вещества даже на тех объектах, с которыми имелся краткосрочный контакт – карманы, ножницы, трубки. Но до этого эксперты проводят пробоподготовку.

Александр Харитоник:

Извлекаем таблетки. Не исключено, что данный пакетик будет в дальнейшем являться объектом исследования в рамках судебно-генетической экспертизы. Чтобы установить их индивидуальные характеристики, мы определяем их линейные размеры: толщину и диаметр. Иногда случается такое, что мы уже предполагаем. Если это какие-то порошкообразные вещества. Было время, когда определенные вещества (порошки) были окрашены в определенный цвет. Альфа-PVP красили в голубой, зеленый, красный цвета. Если мы вскрывали и видели, что там кристаллическое вещество голубого цвета, мы уже могли предположить, что там, скорее всего, будет Альфа-PVP. Но тем не менее это предположение эксперта никак не влияло на ход проведения экспертизы. Все равно все этапы исследования данное вещество проходило.

После установления линейных характеристик, граммовки и диаметра, переходят к следующему этапу. Сухое вещество растворяют, растительное – выводят экстракт. Александр Харитоник:

При проведении судебных экспертиз наркотических средств экспертами всегда используются одноразовые пробирки, наконечники. Все одноразовое, чтобы исключить контаминацию веществами.