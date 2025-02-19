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Наталья Кочанова встретилась с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

19 февраля 2025 17:52
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В отличие от европейских соседей, Беларусь идет по пути созидательного развития, при этом не ограничиваясь делами внутренними. Тот же принцип используем, выстраивая диалог с партнерами. Белорусская парламентская делегация в эти дни работает в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа более чем обширная. 

Этим вечером председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси встретилась с Президентом Азербайджана. Наталья Кочанова передала Ильхаму Алиеву слова приветствия от Александра Лукашенко.

Лидеров наших государств связывают крепкие дружеские взаимоотношения. А это крепкий фундамент для плодотворного сотрудничества между странами. Мы взаимодействуем во многих сферах. Экономика в их числе. Уровень взаимной торговли увеличивается с каждым годом. 

Беларусь строго придерживается принципов мира и развития добрососедских отношений, выстраивая многовекторную внешнюю политику. В условиях геополитической турбулентности запрос на предсказуемость, открытость и ответственность только возрастает. Это отметила Наталья Кочанова, выступая на пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи. По итогам дискуссий было принято решение о предоставлении Беларуси статуса наблюдателя.

Наталья Кочанова встретилась с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым-2

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам: 
Мы заинтересованы в выстраивании, организации диалога по всем направлениям: и межгосударственный диалог, и межпарламентский диалог, и межрегиональный диалог. Это является логичным продолжением нашей постоянной работы по выстраиванию отношений со всеми дружественными нам государствами. 

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# Беларусь-Азербайджан # Наталья Кочанова # Ильхам Алиев # Международное сотрудничество

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