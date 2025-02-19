Наталья Кочанова встретилась с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

В отличие от европейских соседей, Беларусь идет по пути созидательного развития, при этом не ограничиваясь делами внутренними. Тот же принцип используем, выстраивая диалог с партнерами. Белорусская парламентская делегация в эти дни работает в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа более чем обширная.

Этим вечером председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси встретилась с Президентом Азербайджана. Наталья Кочанова передала Ильхаму Алиеву слова приветствия от Александра Лукашенко.

Лидеров наших государств связывают крепкие дружеские взаимоотношения. А это крепкий фундамент для плодотворного сотрудничества между странами. Мы взаимодействуем во многих сферах. Экономика в их числе. Уровень взаимной торговли увеличивается с каждым годом.

Беларусь строго придерживается принципов мира и развития добрососедских отношений, выстраивая многовекторную внешнюю политику. В условиях геополитической турбулентности запрос на предсказуемость, открытость и ответственность только возрастает. Это отметила Наталья Кочанова, выступая на пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи. По итогам дискуссий было принято решение о предоставлении Беларуси статуса наблюдателя.