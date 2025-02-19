Как школьники Беларуси относятся к теме Великой Отечественной войны? Рассказали в Институте истории НАН

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Отношение к Победе – это примета времени. Сейчас как белорусы относятся к Победе? Как бы вы охарактеризовали этот процесс сейчас? Что людей привлекает в этих событиях?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Александра Кузнецова-Тимонова, ведущий научный сотрудник Центра военной истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:

Если смотреть по школьникам, которые проявляют достаточно большой интерес к темам Великой Отечественной войны, например, в рамках республики мы очень плотно сотрудничаем с 174-й гимназией города Минска. Там ежегодно проводится полноценная научная конференция, в которой принимают участие школьники из всех городов.

Там они пишут буквально обо всем. То есть они пишут и о военных действиях, они пишут и о Великой Отечественной войне, в истории своих семей находят очень интересные моменты. То есть, как правило, у нас каждый год находятся и блокадники Ленинграда в семьях, и партизаны-подпольщики, и малолетние узники концлагерей. То есть абсолютно в каждой семье какой-то пример всегда есть. Есть фронтовики, есть труженики тыла – абсолютно все.

Очень много интереса к страшным страницам геноцида, конечно, советского и белорусского народа. В ноябре я была в жюри районного конкурса Первомайского района города Минска, принимали участие школьники. Они, я просто восхитилась по-хорошему, что дети не боятся работать с таким материалом, они не боятся трогать вопрос геноцида, они не боятся трогать тему работы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению этих преступлений. Они обсуждают и процессы над военными преступниками. Очень серьезные страницы, дети не боятся касаться этих тем.