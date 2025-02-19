Прямой эфир

Врачи давно бьют тревогу – тюбинги опасны для здоровья. Как не стать жертвой зимних развлечений

19 февраля 2025 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Календарная зима наступила давно, а вот реальной, снежной – белорусам пришлось долго ждать. Поэтому и энтузиазм, с которым многие отправились на покорение склонов и проверку льда, соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тюбинги, ватрушки, ледянки, санки. Названий для помощников слететь с горы множество. Скорость движения большая, тормозов нет. Поэтому есть риск оказаться участником неуправляемого полета. Да и другие зимние забавы могут таить в себе опасности, если относиться к ним недостаточно ответственно.

Врачи давно бьют тревогу – тюбинги опасны для здоровья. Как не стать жертвой зимних развлечений-2

10-летняя девочка при спуске с горы на тюбинге на скорости столкнулась с санями других отдыхающих. В результате у ребенка множественные переломы ноги. И это несмотря на то, что мама была рядом и трасса специально оборудованная в парке активного отдыха под Гродно. 

Похожая история со столкновением произошла в самом областном центре. После инцидента 11-летний мальчик с отцом и братом вернулись домой. Но на следующий день выяснилось: у ребенка черепно-мозговая травма с переломом кости.

Врачи давно бьют тревогу – тюбинги опасны для здоровья. Как не стать жертвой зимних развлечений-4

Инна Позняк, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:
Следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначена судебно-медицинская экспертиза. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, которые способствовали травмированию малолетнего.

Врачи давно бьют тревогу – тюбинги опасны для здоровья. Как не стать жертвой зимних развлечений-6

Травмы у детей серьезные, но их жизни вне опасности. Пострадавшие в больнице. За последнюю неделю это уже 9-й случай детского травматизма при катании на тюбингах.

Врачи давно бьют тревогу – тюбинги опасны для здоровья. Как не стать жертвой зимних развлечений-8

Павел Ложко, врач травматолог-ортопед Гродненской областной детской клинической больницы:
Среди этого можно выделить шесть травм. Это черепно-мозговые травмы. И три травмы – это переломы конечностей.

По поводу тюбингов врачи уже давно бьют тревогу. Скоростные надувные сани невозможно контролировать во время спуска. Они сильно пружинят. Есть риск травмы позвоночника и не только.

Подробнее в видео.

# Развлечения # Правила безопасности

Другие новости рубрики

Все новости
Как школьники Беларуси относятся к теме Великой Отечественной войны? Рассказали в Институте истории НАН
19 февраля 2025 17:35

Как школьники Беларуси относятся к теме Великой Отечественной войны? Рассказали в Институте истории НАН

Из поколения в поколение – как в Минском суворовском училище чтут память фронтовиков?
19 февраля 2025 17:30

Из поколения в поколение – как в Минском суворовском училище чтут память фронтовиков?

Тест по истории Великой Отечественной войны – в Молодёжном парламенте анонсировали новую акцию
19 февраля 2025 17:26

Тест по истории Великой Отечественной войны – в Молодёжном парламенте анонсировали новую акцию