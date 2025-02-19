Врачи давно бьют тревогу – тюбинги опасны для здоровья. Как не стать жертвой зимних развлечений

Календарная зима наступила давно, а вот реальной, снежной – белорусам пришлось долго ждать. Поэтому и энтузиазм, с которым многие отправились на покорение склонов и проверку льда, соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тюбинги, ватрушки, ледянки, санки. Названий для помощников слететь с горы множество. Скорость движения большая, тормозов нет. Поэтому есть риск оказаться участником неуправляемого полета. Да и другие зимние забавы могут таить в себе опасности, если относиться к ним недостаточно ответственно.

10-летняя девочка при спуске с горы на тюбинге на скорости столкнулась с санями других отдыхающих. В результате у ребенка множественные переломы ноги. И это несмотря на то, что мама была рядом и трасса специально оборудованная в парке активного отдыха под Гродно. Похожая история со столкновением произошла в самом областном центре. После инцидента 11-летний мальчик с отцом и братом вернулись домой. Но на следующий день выяснилось: у ребенка черепно-мозговая травма с переломом кости.

Инна Позняк, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:

Следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначена судебно-медицинская экспертиза. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, которые способствовали травмированию малолетнего.

Травмы у детей серьезные, но их жизни вне опасности. Пострадавшие в больнице. За последнюю неделю это уже 9-й случай детского травматизма при катании на тюбингах.