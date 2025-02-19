Белорусские парламентарии примут участие в заседании Исполнительного совета АПА

Парламенты играют ключевую роль в законодательном закреплении договоренностей, достигнутых на уровне лидеров государств. Накануне речь шла о том, что сотрудничество наших стран может стать эталоном для постсоветского пространства, а у взаимной торговли есть все возможности в 2025 году установить новый рекорд.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Это началось с глав государств. Они схожи по характерам, по требованиям, по подходам. И это придает импульс правительствам развивать торгово-экономические отношения. Очень много сделано за этот период. Видите, регулярные встречи, вот дорожная карта после майского посещения Президентом Азербайджана, и потом премьер-министр Азербайджана побывал у нас в Беларуси, отработали дорожную карту. Вот надо сказать, что она идет точно по пунктам, как там изложено. И сегодня именно в парламентском измерении нам надо просмотреть еще, что мешает для того, чтобы снимать те преграды, которые есть.