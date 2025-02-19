Белорусские парламентарии примут участие в заседании Исполнительного совета АПА
Совместные проекты и договоренности, достигнутые на высшем уровне, реализуют Минск и Баку. Развитию стратегического партнерства способствует парламентская дипломатия. 19 февраля продолжается официальный визит в Азербайджан нашей делегации во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламенты играют ключевую роль в законодательном закреплении договоренностей, достигнутых на уровне лидеров государств. Накануне речь шла о том, что сотрудничество наших стран может стать эталоном для постсоветского пространства, а у взаимной торговли есть все возможности в 2025 году установить новый рекорд.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Это началось с глав государств. Они схожи по характерам, по требованиям, по подходам. И это придает импульс правительствам развивать торгово-экономические отношения. Очень много сделано за этот период. Видите, регулярные встречи, вот дорожная карта после майского посещения Президентом Азербайджана, и потом премьер-министр Азербайджана побывал у нас в Беларуси, отработали дорожную карту. Вот надо сказать, что она идет точно по пунктам, как там изложено. И сегодня именно в парламентском измерении нам надо просмотреть еще, что мешает для того, чтобы снимать те преграды, которые есть.
Ключевым мероприятием в программе визита делегации 19 февраля станет участие в заседании Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи и ее пленарной сессии. Обсудят роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии, на эту тему запланировано выступление Натальи Кочановой. На заседаниях также будет рассмотрен вопрос о предоставлении Национальному собранию Беларуси статуса наблюдателя в АПА. Кроме этого, в Баку продолжится серия двусторонних встреч.