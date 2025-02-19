Беларусь получила статус наблюдателя в Азиатской парламентской ассамблее. Таковы итоги 15-й пленарной сессии, которая проходит в Баку. Участие в ней принимает белорусская делегация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, теперь наша страна вовлечена во все крупнейшие региональные межпарламентские структуры. Это отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник.

Азиатская парламентская ассамблея – один из самых эффективных инструментов международного диалога между представителями законодательных органов. Этот институт создан в 2006 году с целью объединения усилий в решении актуальных проблем современности. Азиатская парламентская ассамблея нацелена на создание коллективной стратегии по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. В ее составе сегодня 43 парламента и более трех десятков наблюдателей.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Сегодняшнее событие – получение Беларусью статуса наблюдателя в Азиатской парламентской ассамблее – фактически завершает цикл нашего вовлечения во все крупнейшие региональные межпарламентские структуры. Мы в октябре подали официальную заявку на получение статуса наблюдателя в этой уважаемой организации. Наша заявка была положительно рассмотрена всеми государствами – членами этой организации, и сегодня эта заявка получила официальное одобрение Ассамблеи. Наша страна всецело разделяет принципы, заложенные в уставе ассамблеи: построение справедливого многополярного мира, укрепление межпарламентского сотрудничества, обмен опытом в сфере законотворчества и мнениями по темам региональной и глобальной повестки. И мы готовы принимать участие в продвижении этих идей, – подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова, выступая на открытии пленарной сессии, общаясь с журналистами, она также отметила роль межпарламентского взаимодействия в развитии сотрудничества между странами.