В Беларуси стартовал ежегодный проект «Выбираем студотряд!»
Проверить себя в деле, получить первый опыт и завести новые знакомства. В Беларуси стартовал ежегодный проект «Выбираем студотряд!». В учреждениях образования столицы для будущих молодых бойцов организовали интерактивные площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местом притяжения сотен ребят 19 февраля стал главный корпус БГУ. У них была возможность узнать, как проходят трудовые будни, пообщаться с командирами отрядов и даже заполнить заявки для трудоустройства. Молодые люди знакомились с вакансиями, а также поучаствовали в конкурсах и квизах.
Студотрядовское движение предлагает различные направления работы: от строительных и педагогических до медицинских и экологических отрядов. Продолжает расширяться и география. Молодые бойцы могут трудиться не только в Беларуси, но и во многих регионах России.
Александра Руденок, студентка Минского государственного лингвистического университета:
Студенческие отряды – это возможность найти новые знакомства вне территории своего университета. И даже не в территории Минска и Минской области. Для меня студотряды – это больше, чем просто работа. Это вот этот студенческий дух, который, как я считаю, должен ощутить каждый.
Александра Боженова, заведующая отделом информационно-идеологической и организационно-кадровой работы Минского городского комитета БРСМ:
Акция проходит в каждом районе Минска, в основном это учреждения общего среднего образования, охвачены учащиеся колледжей. Но также во всех учреждениях по максимуму будет проходить данная акция в течение нескольких месяцев. Главная цель мероприятия – ознакомить максимальное количество людей, которые пришли на данное мероприятие, с деятельностью отрядов, заинтересовать их, чтобы летом они смогли поработать в отрядах.
Студотрядовскому движению в Беларуси уже более 60 лет. Это одно из ведущих направлений деятельности молодежных организаций в нашей стране. За годы его существования были трудоустроены более 770 тысяч молодых людей. И интерес к студотрядам с каждым годом только растет.