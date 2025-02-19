Проверить себя в деле, получить первый опыт и завести новые знакомства. В Беларуси стартовал ежегодный проект «Выбираем студотряд!». В учреждениях образования столицы для будущих молодых бойцов организовали интерактивные площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местом притяжения сотен ребят 19 февраля стал главный корпус БГУ. У них была возможность узнать, как проходят трудовые будни, пообщаться с командирами отрядов и даже заполнить заявки для трудоустройства. Молодые люди знакомились с вакансиями, а также поучаствовали в конкурсах и квизах.

Студотрядовское движение предлагает различные направления работы: от строительных и педагогических до медицинских и экологических отрядов. Продолжает расширяться и география. Молодые бойцы могут трудиться не только в Беларуси, но и во многих регионах России.