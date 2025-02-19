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В Беларуси стартовал ежегодный проект «Выбираем студотряд!»

19 февраля 2025 17:52
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Проверить себя в деле, получить первый опыт и завести новые знакомства. В Беларуси стартовал ежегодный проект «Выбираем студотряд!». В учреждениях образования столицы для будущих молодых бойцов организовали интерактивные площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Местом притяжения сотен ребят 19 февраля стал главный корпус БГУ. У них была возможность узнать, как проходят трудовые будни, пообщаться с командирами отрядов и даже заполнить заявки для трудоустройства. Молодые люди знакомились с вакансиями, а также поучаствовали в конкурсах и квизах. 

Студотрядовское движение предлагает различные направления работы: от строительных и педагогических до медицинских и экологических отрядов. Продолжает расширяться и география. Молодые бойцы могут трудиться не только в Беларуси, но и во многих регионах России. 

В Беларуси стартовал ежегодный проект «Выбираем студотряд!»-2

Александра Руденок, студентка Минского государственного лингвистического университета:
Студенческие отряды это возможность найти новые знакомства вне территории своего университета. И даже не в территории Минска и Минской области. Для меня студотряды это больше, чем просто работа. Это вот этот студенческий дух, который, как я считаю, должен ощутить каждый.

В Беларуси стартовал ежегодный проект «Выбираем студотряд!»-4

Александра Боженова, заведующая отделом информационно-идеологической и организационно-кадровой работы Минского городского комитета БРСМ:
Акция проходит в каждом районе Минска, в основном это учреждения общего среднего образования, охвачены учащиеся колледжей. Но также во всех учреждениях по максимуму будет проходить данная акция в течение нескольких месяцев. Главная цель мероприятия ознакомить максимальное количество людей, которые пришли на данное мероприятие, с деятельностью отрядов, заинтересовать их, чтобы летом они смогли поработать в отрядах.

Студотрядовскому движению в Беларуси уже более 60 лет. Это одно из ведущих направлений деятельности молодежных организаций в нашей стране. За годы его существования были трудоустроены более 770 тысяч молодых людей. И интерес к студотрядам с каждым годом только растет.

# Студенты

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