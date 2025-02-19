Кочанова: многополярный мир создаст баланс на планете и воплотит принципы равенства государств

Беларусь строго придерживается принципов мира и развития добрососедских отношений, выстраивая многовекторную внешнюю политику. В условиях геополитической турбулентности запрос на предсказуемость, открытость и ответственность только возрастает. Это отметила Наталья Кочанова, выступая на пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи. Наша делегация в эти дни находится с визитом в Баку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна всецело разделяет принципы, заложенные в уставе ассамблеи: построение справедливого многополярного мира, укрепление межпарламентского сотрудничества, обмен опытом в сфере законотворчества и мнениями по темам региональной и глобальной повестки. И мы готовы принимать участие в продвижении этих идей, – подчеркнула председатель Совета Республики. Беларусь участвует в работе различных международных организаций. В 2024 году стала полноправным членом ШОС и партнером БРИКС. Это в очередной раз демонстрирует нашу ответственную и системную позицию по взаимодействию со всеми международными организациями и объединениями.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Членство в этих структурах способствует обеспечению совместной безопасности, выстраиванию экономических отношений, взаимному обогащению культурных и гуманитарных связей наших народов. У нас развиваются братские и дружественные отношения с большинством стран мира. Азия, Ближний Восток, Африка давно уже перестали быть для Беларуси далекими территориями. Как отметил наш Президент, глубокоуважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, взаимодействие со странами этих регионов ведется нами системно, активно, на равноправной основе. В современном мире запрос на предсказуемость, открытость, ответственность не только сохраняется, но и многократно возрастает. Возможно, многополярный мир и не будет панацеей от всех бед, но он создаст необходимый баланс на планете и воплотит принципы суверенного равенства государств.