Наталья Кочанова: «Правда восторжествует, и все в мире поймут, что самое главное – это мир и спокойствие»

Новости Беларуси. «Поезд Памяти» отправляется в путь. Один из самых масштабных белорусско-российских проектов для школьников стартовал 21 июня в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специальный состав проедет 15 знаковых городов Беларуси и России. Две сотни юных пассажиров уже получили билеты, а маршрут проложен до Москвы – места, где прошел Парад Победы. Но сперва точка, где начиналась война. Ночь с 21 на 22 июня – место встречи изменить нельзя. Репортаж Кристины Протосовицкой.

На высокой ноте встречает Брест пассажиров «Поезда Памяти». Сам Брестский вокзал – место героической обороны. Его защитники продержались в подвалах семь дней под натиском фашистов. Специальный состав, а по сути передвижной дом, прибыл из России. «Эмоции вообще удивительные, проект безумно крутой». Что говорят участники проекта «Поезд Памяти»?

Поезд мне очень понравился, я прям хочу туда зайти и не выходить оттуда.

Впереди 14-дневный марафон, где будет зарождаться дружба, а сердце пройдет испытание священной памятью. Предрассветный Брест, блокадный Ленинград, героический Ржев, победная Москва – в маршруте 15 городов. Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: я точно так же переживаю, как сейчас дети, эмоции захлестывают меня. Подробнее.

Объединить школьников Беларуси и России в одном путешествии – идея Совета Республики и Совета Федерации. В Бресте участников приветствует спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. Два государства – одна судьба. В зале 200 информационных посланников исторической правды. Диалог состоялся.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы очень надеемся, что правда восторжествует и все в мире поймут, что самое главное – это мир и спокойствие. У человека жизнь одна, и нельзя этой жизнью распоряжаться, как тебе захочется. Придумывать, сочинять… Поэтому этот поезд памяти мы и назвали «Поезд Памяти». Две судьбы, которые связаны этой общей памятью. Надеемся очень, что ребятам понравится. И это будет действительно традиционным мероприятием. И всегда будет старт дан этой акции именно 22 июня.

Брестская крепость-герой – место, где начиналась Победа. Победа духа над смертью и страхом. Место, где сегодня зарождается общая память и вера в подвиг у каждого нового поколения героев-победителей. Символичный старт проекта у Вечного огня.

Впереди у пассажиров уникального состава бессонная ночь – от мирного вечера до разрывов снарядов ровно в 4 часа утра. Единственная в мире реконструкция в исторически точном месте и времени.