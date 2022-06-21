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«Эмоции вообще удивительные, проект безумно крутой». Что говорят участники проекта «Поезд Памяти»?

21 июня 2022 15:02
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Новости Беларуси. «Поезд Памяти» прибыл в Брест. На перроне вокзала российских школьников встречали 10-классники из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Эмоции вообще удивительные, проект безумно крутой». Что говорят участники проекта «Поезд Памяти»?-1

Эмоции вообще удивительные, проект безумно крутой, нам очень нравится, и мы сейчас с приветствием желаем, чтобы ребята белорусские тоже подружились с нами. Вообще, все здорово, очень нравится.  

«Эмоции вообще удивительные, проект безумно крутой». Что говорят участники проекта «Поезд Памяти»?-4

Ждем начала программы и знакомства с ребятами из Беларуси, потому что цель проекта, чтобы мы подружились. Это очень важно.  

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: я точно так же переживаю, как сейчас дети, эмоции захлестывают меня (подробнее тут).  

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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