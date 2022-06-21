«Эмоции вообще удивительные, проект безумно крутой». Что говорят участники проекта «Поезд Памяти»?

Новости Беларуси. «Поезд Памяти» прибыл в Брест. На перроне вокзала российских школьников встречали 10-классники из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эмоции вообще удивительные, проект безумно крутой, нам очень нравится, и мы сейчас с приветствием желаем, чтобы ребята белорусские тоже подружились с нами. Вообще, все здорово, очень нравится.

Ждем начала программы и знакомства с ребятами из Беларуси, потому что цель проекта, чтобы мы подружились. Это очень важно.