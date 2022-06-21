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Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: я точно так же переживаю, как сейчас дети, эмоции захлестывают меня

21 июня 2022 15:01
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Новости Беларуси. «Поезд Памяти» прибыл в Брест. На перроне вокзала российских школьников встречали 10-классники из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: я точно так же переживаю, как сейчас дети, эмоции захлестывают меня-1

Масштабный патриотический проект объединит молодежь России и Беларуси – акция собрала две сотни участников. Ребята совместно посетят города воинской славы и места сражений Великой Отечественной войны. Это не просто экскурсия, а возможность напрямую соприкоснуться с историей своего народа, подвигом дедов и прадедов. Сегодня, 21 июня, состоится торжественное открытие проекта. А уже завтра ребята из Беларуси и России отправятся в путешествие. Маршрут акции включает 15 городов: он начнется в Бресте и пройдет через Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьму, Москву, Санкт-Петербург и другие города. 3 июля патриотическая акция завершится в Минске.  

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: я точно так же переживаю, как сейчас дети, эмоции захлестывают меня-4

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации Госдумы России:  
Мы открыты к тому, чтобы становилось больше участников. И у нас уже есть планы в следующем году предложить этот проект нашим ближайшим партнерам по ЕАЭС, сделать его проектом пятерки.  

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: я точно так же переживаю, как сейчас дети, эмоции захлестывают меня-7

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Я точно так же переживаю, как сейчас дети. Эмоции захлестывают меня, потому что две недели быть вместе с детьми, пройтись, проехать по тем героическим местам Беларуси и России, где шла оборона, где шло наступление советской армии. Конечно, это захватывает.  

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: я точно так же переживаю, как сейчас дети, эмоции захлестывают меня-10

Это уникальный проект, который пока не имел аналогов в истории белорусско-российской дружбы, но который станет регулярным и будет набирать обороты от года к году, тем самым не только объединяя молодежь России и Беларуси, но и сохраняя историческую память наших народов.  

«Эмоции вообще удивительные, проект безумно крутой». Что говорят участники проекта «Поезд Памяти» – читайте тут.  

# Беларусь-Россия # общество # Константин Косачев # Виктор Лискович # Фотофакт

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