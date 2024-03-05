Завесу тайны приоткрыл сам Президент! Что ожидает зрителей во втором сезоне реалити «Есть девчонка одна»?

Сила, с которой нельзя не считаться. Почему женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, рассказал Президент. В преддверии самого трогательного праздника весны – 8 Марта – Александр Лукашенко провел встречу с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пройти огонь, воду и медные трубы, а еще укротить ораву детей, профессионально наложить швы и накормить досыта и драниками. Они сменили привычную кухню на телевизионную. Первый сезон первого и пока единственного в стране реалити-шоу «Есть девчонка одна» доказал: наша женщина может все. Пять интригующих выпусков, которые держали в напряжении всю страну, перевернули привычное представление о белорусских леди. Совместный проект СТВ и Белорусского союза женщин ушел в народ. И это не красивая метафора.

Юлия Стефанович, воспитатель детского сада № 134 Минска, победительница реалити-шоу «Есть девчонка одна»:

Я люблю авантюры, но знаете, когда надо преодолевать свой страх, когда я очень боюсь высоты, мне нужно было туда лезть и проходить эти препятствия, конечно, было очень страшно. Но вот этот вот командный дух, что я не только за себя, а еще девочкам надо было собрать пазлы, чтобы выйти в финал воспитателей. Я просто себе поставила огромный плюсик в карму, что я все-таки сделала на проекте то, что я не сделала бы. Вот, действительно, меня никогда бы в жизни не заставили пройти по веревочной этой трассе.

Никакого лоска и постановок. Суперприз – 10 тысяч белорусских рублей. Но на деле каждая из участниц получила куда больше. Через испытания, слезы и «не могу» они доказали: слабый пол – не более чем стереотип. Эрудиция, талант, кулинария, знание своего дела. Организаторы пока держат в секрете подробности второго сезона реалити, но уже известно, что в нем на авансцену вновь выйдут женщины из народа – продавцы сельских магазинов и фельдшеры, швеи и строители. Те, кто живет своей жизнью и делает свою работу. И, конечно же, мечтает о счастье, которое для каждого видится по-своему. Продюсеры не спешат раскрывать интриги, но уверяют – будет жарко.

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Понимаю, что если глава государства придет на проект, то мы все должны будем работать не вдвое больше, а втрое. Можно сказать, ночевать на работе, но есть ради чего. Изюминка сохраняется. Даже вот маленькую завесу тайны приоткрыл сам глава государства. Сказал, что он очень умеет делать и что он хочет сделать. И это у нас запланировано, кстати, уже изначально было, когда мы утверждали художественную концепцию.