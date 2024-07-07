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Настоящий культурный саммит! «Александрия собирает друзей» – чем удивлял праздник в 2024-м?

07 июля 2024 18:17
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В эти выходные, 6 и 7 июля, Александрия в 15 раз собирала друзей, которых с каждым годом все больше. В этот раз «Купалье» с нами отмечали гости из Азербайджана, России, Узбекистана. Получился настоящий культурный саммит, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Хотя праздник зарождался как небольшой фест только «для своих», среди которых в то время были – и, подчеркнем, для нас такими и остались – и украинцы, и литовцы с латышами. Мы всегда рады друзьям, открыты для общения.

Настоящий культурный саммит! «Александрия собирает друзей» – чем удивлял праздник в 2024-м?-1

В Александрии о политике говорить не принято. Там отдыхают и сердцем, и душой. Приезжает на праздник и Президент. Всегда находит время для этого в своем плотном графике. Малая родина для Александра Лукашенко – место, где он отдыхает и наполняется энергией. Но, как отметил Президент, силы гостеприимной александрийской земли и воды из Трофимовой криницы хватит на всех.

После выступления главы государства гостей ждал большой праздничный концерт и салют. К «Купалью» в Александрии присоединилась и съемочная группа СТВ.

Настоящий культурный саммит! «Александрия собирает друзей» – чем удивлял праздник в 2024-м?-4

Сегодня в Александрии нет заборов и границ, потому что Купалье – это прежде всего про дружбу славян, для которых Александрийское поле – место силы и вдохновения.

Свой «александрийский вояж» гости часто начинают с этой точки на карте – местная школа, та самая, где учился Президент. В историческом деревянном здании с тех пор практически ничего не изменилось. Глобус, парта, любимые книги детства главы государства. Люди задают много вопросов, а очередь, чтобы сделать фото, только растет.

Гости Александрии побывали в школе, где учился Александр Лукашенко.

Настоящий культурный саммит! «Александрия собирает друзей» – чем удивлял праздник в 2024-м?-7

Дух фестиваля оживает в новой экспозиции школьного музея. Она о том, как маленький, почти местечковый праздник вырос до республиканских масштабов. На снимках самые яркие моменты из истории. В новые страницы этой народной летописи уже вплетают колосья умельцы в городе мастеров. Венок – главный символ «Купалья» – у Днепра плетут все поколения.

Настоящий культурный саммит! «Александрия собирает друзей» – чем удивлял праздник в 2024-м?-10

Нам в Александрии очень нравится. С утра мы уже успели наплести венков, вечером мы их будем пускать по воде, чтобы встретить своих будущих женихов.

Настоящий культурный саммит! «Александрия собирает друзей» – чем удивлял праздник в 2024-м?-13

Мы за мир, дружбу, единение людей, народов, стран, за то, чтобы был мир во всем мире. Главное, чтобы нас всегда объединяла свобода, любовь и равенство.

Настоящий культурный саммит! «Александрия собирает друзей» – чем удивлял праздник в 2024-м?-16

Александрия – культурный мост, который объединяет, и для творчества здесь нет границ в прямом смысле. В гостях у «Купалья» больше 30 регионов России. На прилавках ярмарки азербайджанские витражи «дружат» с костюковичским ткачеством, а лоскутные полотна Новосибирска – с горецким соломоплетением.

Город мастеров принимает посетителей Александрии – ждем исторический аншлаг!

Настоящий культурный саммит! «Александрия собирает друзей» – чем удивлял праздник в 2024-м?-19

И такое единение позволяет расти, причем в разных направлениях. В настоящее время Россия и Беларусь переживают новый этап экономической интеграции. Впрочем, быть гостем на этой Александрии значит намного больше.

В этот агрогородок приезжают со всего мира! Чем фестиваль в Александрии удивляет гостей?

Настоящий культурный саммит! «Александрия собирает друзей» – чем удивлял праздник в 2024-м?-22

В этом году этнофестиваль побил свой исторический рекорд: зрительский интерес – 96 тысяч человек. В свое время идею проводить фестиваль в Александрии поддержал глава государства. Правда, тогда все только зарождалось, трудно было представить что друзьями Александрии станут сотни тысяч человек. Ведь начиналось все в 2010-м с 3 тысяч. И глядя на то, какое количество гостей, которые вот уже в 15 раз вновь собрались на купальской площадке у берегов живописного Днепра, волей-неволей приходишь к пониманию того, что белорусы точно не оторвались от настоящей жизни и не растеряли приверженность истинным ценностям. Подробности.

Подробности в видео.

# Купалье # общество # Александр Лукашенко

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