Настоящий культурный саммит! «Александрия собирает друзей» – чем удивлял праздник в 2024-м?

В эти выходные, 6 и 7 июля, Александрия в 15 раз собирала друзей, которых с каждым годом все больше. В этот раз «Купалье» с нами отмечали гости из Азербайджана, России, Узбекистана. Получился настоящий культурный саммит, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Хотя праздник зарождался как небольшой фест только «для своих», среди которых в то время были – и, подчеркнем, для нас такими и остались – и украинцы, и литовцы с латышами. Мы всегда рады друзьям, открыты для общения.

В Александрии о политике говорить не принято. Там отдыхают и сердцем, и душой. Приезжает на праздник и Президент. Всегда находит время для этого в своем плотном графике. Малая родина для Александра Лукашенко – место, где он отдыхает и наполняется энергией. Но, как отметил Президент, силы гостеприимной александрийской земли и воды из Трофимовой криницы хватит на всех. После выступления главы государства гостей ждал большой праздничный концерт и салют. К «Купалью» в Александрии присоединилась и съемочная группа СТВ.

Сегодня в Александрии нет заборов и границ, потому что Купалье – это прежде всего про дружбу славян, для которых Александрийское поле – место силы и вдохновения. Свой «александрийский вояж» гости часто начинают с этой точки на карте – местная школа, та самая, где учился Президент. В историческом деревянном здании с тех пор практически ничего не изменилось. Глобус, парта, любимые книги детства главы государства. Люди задают много вопросов, а очередь, чтобы сделать фото, только растет. Гости Александрии побывали в школе, где учился Александр Лукашенко.

Дух фестиваля оживает в новой экспозиции школьного музея. Она о том, как маленький, почти местечковый праздник вырос до республиканских масштабов. На снимках самые яркие моменты из истории. В новые страницы этой народной летописи уже вплетают колосья умельцы в городе мастеров. Венок – главный символ «Купалья» – у Днепра плетут все поколения.

Нам в Александрии очень нравится. С утра мы уже успели наплести венков, вечером мы их будем пускать по воде, чтобы встретить своих будущих женихов.

Мы за мир, дружбу, единение людей, народов, стран, за то, чтобы был мир во всем мире. Главное, чтобы нас всегда объединяла свобода, любовь и равенство.

Александрия – культурный мост, который объединяет, и для творчества здесь нет границ в прямом смысле. В гостях у «Купалья» больше 30 регионов России. На прилавках ярмарки азербайджанские витражи «дружат» с костюковичским ткачеством, а лоскутные полотна Новосибирска – с горецким соломоплетением. Город мастеров принимает посетителей Александрии – ждем исторический аншлаг!

И такое единение позволяет расти, причем в разных направлениях. В настоящее время Россия и Беларусь переживают новый этап экономической интеграции. Впрочем, быть гостем на этой Александрии значит намного больше. В этот агрогородок приезжают со всего мира! Чем фестиваль в Александрии удивляет гостей?