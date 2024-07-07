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Первые лидеры уборочной-2024! Как проходит жатва в Беларуси – вышли в поле вместе с аграриями

07 июля 2024 17:55
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Аграрии отмечают, что в 2024 году в поля вышли как никогда рано и теперь день за днем берут все новые высоты. Определились первые лидеры уборочной-2024, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Важный рубеж в тысячу тонн покорился экипажу из Клецкого района Минской области, с которым вышла в поле и наша съемочная группа.

Первые лидеры уборочной-2024! Как проходит жатва в Беларуси – вышли в поле вместе с аграриями-1

Бескрайний хлебный простор, резкий ветер пускает на поле «волны». В разгар уборочной такие кадры – редкость. Обычно безмятежный пейзаж дополняет едва ли не круглосуточный рев комбайнов.

Первые лидеры уборочной-2024! Как проходит жатва в Беларуси – вышли в поле вместе с аграриями-4

Дарья Седун, корреспондент:
В поле техника пока не выйти – дождь закончился буквально полчаса назад. И, судя по тучам, вот-вот начнется снова. Хотя аграриев этот факт даже радует: сейчас для влаги самое время. Колос крепнет и наливается.

Первые лидеры уборочной-2024! Как проходит жатва в Беларуси – вышли в поле вместе с аграриями-7

А вот на мехдворе работа кипит. Комбайнер Сергей Янучок даже сейчас возле родной машины: пока есть пару часов, нужно прочистить жатку, продуть радиатор, устранить любые недостатки. За 22 года работы механизатор привык быть наготове всегда. В кругах хлеборобов имя комбайнера на слуху: в сводках с полей он далеко не в первый раз, но в 2024 году – новый рекорд.

Первые лидеры уборочной-2024! Как проходит жатва в Беларуси – вышли в поле вместе с аграриями-10

Сергей Янучок, механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Взяли первую тысячу раньше на две недели: в прошлом году была первая тысяча 10 июля, сейчас 30 июня.

Для тех, кто от сельской жизни далек, простое сравнение: для комбайнеров и водителей каждая тысяча – как золото Олимпиады для спортсмена. Разница в том, что на поле соперничество в последнюю очередь. Просто работа такая.

Первые лидеры уборочной-2024! Как проходит жатва в Беларуси – вышли в поле вместе с аграриями-13

Сергей Янучок:
Когда уборка начинается, самая любимая пора. Молотишь урожай, как по морю на корабле плывешь. Оно еще все за счет ветра играет. Красиво.

Так что время в поле, как и ответ на вопрос: во сколько комбайнер вернется сегодня домой – в уборочную теряется.

Первые лидеры уборочной-2024! Как проходит жатва в Беларуси – вышли в поле вместе с аграриями-16

Виталий Кишко, водитель сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Это самая ранняя уборка, 19 числа начали, погода, солнце жарило, все созрело, приступили рано.
Какие планы на этот год?
Просто работать, делать свое дело нормально.
И нет такого желания перевезти больше, чем было?
Ну, куда уже, молодежь появилась, пускай они вдохновленные работают.

Первые лидеры уборочной-2024! Как проходит жатва в Беларуси – вышли в поле вместе с аграриями-19

Кстати, молодые водители в 2024 году в одной «весовой категории» со старшими коллегами. Свой рекорд – первая перевезенная тысяча тонн зерна в республике – молодежный экипаж поставил 1 июля. Для Вячеслава Копытича уборочная-2024 дебютная, таких результатов он не ожидал. Но местный кухчицкий темп работы обязывает.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # общество # Дарья Седун

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