Первые лидеры уборочной-2024! Как проходит жатва в Беларуси – вышли в поле вместе с аграриями
Аграрии отмечают, что в 2024 году в поля вышли как никогда рано и теперь день за днем берут все новые высоты. Определились первые лидеры уборочной-2024, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Важный рубеж в тысячу тонн покорился экипажу из Клецкого района Минской области, с которым вышла в поле и наша съемочная группа.
Бескрайний хлебный простор, резкий ветер пускает на поле «волны». В разгар уборочной такие кадры – редкость. Обычно безмятежный пейзаж дополняет едва ли не круглосуточный рев комбайнов.
Дарья Седун, корреспондент:
В поле техника пока не выйти – дождь закончился буквально полчаса назад. И, судя по тучам, вот-вот начнется снова. Хотя аграриев этот факт даже радует: сейчас для влаги самое время. Колос крепнет и наливается.
А вот на мехдворе работа кипит. Комбайнер Сергей Янучок даже сейчас возле родной машины: пока есть пару часов, нужно прочистить жатку, продуть радиатор, устранить любые недостатки. За 22 года работы механизатор привык быть наготове всегда. В кругах хлеборобов имя комбайнера на слуху: в сводках с полей он далеко не в первый раз, но в 2024 году – новый рекорд.
Сергей Янучок, механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Взяли первую тысячу раньше на две недели: в прошлом году была первая тысяча 10 июля, сейчас – 30 июня.
Для тех, кто от сельской жизни далек, простое сравнение: для комбайнеров и водителей каждая тысяча – как золото Олимпиады для спортсмена. Разница в том, что на поле соперничество в последнюю очередь. Просто работа такая.
Сергей Янучок:
Когда уборка начинается, самая любимая пора. Молотишь урожай, как по морю на корабле плывешь. Оно еще все за счет ветра играет. Красиво.
Так что время в поле, как и ответ на вопрос: во сколько комбайнер вернется сегодня домой – в уборочную теряется.
Виталий Кишко, водитель сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Это самая ранняя уборка, 19 числа начали, погода, солнце жарило, все созрело, приступили рано.
– Какие планы на этот год?
– Просто работать, делать свое дело нормально.
– И нет такого желания перевезти больше, чем было?
– Ну, куда уже, молодежь появилась, пускай они вдохновленные работают.
Кстати, молодые водители в 2024 году в одной «весовой категории» со старшими коллегами. Свой рекорд – первая перевезенная тысяча тонн зерна в республике – молодежный экипаж поставил 1 июля. Для Вячеслава Копытича уборочная-2024 дебютная, таких результатов он не ожидал. Но местный кухчицкий темп работы обязывает.
Подробности в видео.