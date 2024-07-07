Первые лидеры уборочной-2024! Как проходит жатва в Беларуси – вышли в поле вместе с аграриями

Аграрии отмечают, что в 2024 году в поля вышли как никогда рано и теперь день за днем берут все новые высоты. Определились первые лидеры уборочной-2024, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Важный рубеж в тысячу тонн покорился экипажу из Клецкого района Минской области, с которым вышла в поле и наша съемочная группа.

Бескрайний хлебный простор, резкий ветер пускает на поле «волны». В разгар уборочной такие кадры – редкость. Обычно безмятежный пейзаж дополняет едва ли не круглосуточный рев комбайнов.

Дарья Седун, корреспондент:

В поле техника пока не выйти – дождь закончился буквально полчаса назад. И, судя по тучам, вот-вот начнется снова. Хотя аграриев этот факт даже радует: сейчас для влаги самое время. Колос крепнет и наливается.

А вот на мехдворе работа кипит. Комбайнер Сергей Янучок даже сейчас возле родной машины: пока есть пару часов, нужно прочистить жатку, продуть радиатор, устранить любые недостатки. За 22 года работы механизатор привык быть наготове всегда. В кругах хлеборобов имя комбайнера на слуху: в сводках с полей он далеко не в первый раз, но в 2024 году – новый рекорд.

Сергей Янучок, механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Взяли первую тысячу раньше на две недели: в прошлом году была первая тысяча 10 июля, сейчас – 30 июня. Для тех, кто от сельской жизни далек, простое сравнение: для комбайнеров и водителей каждая тысяча – как золото Олимпиады для спортсмена. Разница в том, что на поле соперничество в последнюю очередь. Просто работа такая.

Сергей Янучок:

Когда уборка начинается, самая любимая пора. Молотишь урожай, как по морю на корабле плывешь. Оно еще все за счет ветра играет. Красиво. Так что время в поле, как и ответ на вопрос: во сколько комбайнер вернется сегодня домой – в уборочную теряется.

Виталий Кишко, водитель сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Это самая ранняя уборка, 19 числа начали, погода, солнце жарило, все созрело, приступили рано.

– Какие планы на этот год?

– Просто работать, делать свое дело нормально.

– И нет такого желания перевезти больше, чем было?

– Ну, куда уже, молодежь появилась, пускай они вдохновленные работают.