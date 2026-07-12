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Новости по тегу #Купалье

Огненное шоу, старинные обряды и тысячи улыбок – как прошло Купалье в Александрии
12 июля 2026 17:28

Огненное шоу, старинные обряды и тысячи улыбок – как прошло Купалье в Александрии

Без деревни наши славянские государства существовать не смогут – Лукашенко
12 июля 2026 13:39

Без деревни наши славянские государства существовать не смогут – Лукашенко

Лукашенко уверен, что на празднике «Купалье» в Александрии скоро будет огромное количество украинцев
12 июля 2026 10:40

Лукашенко уверен, что на празднике «Купалье» в Александрии скоро будет огромное количество украинцев

«Купалье – один из самых народных праздников». Лукашенко назвал основу культурного кода белорусов
12 июля 2026 07:36

«Купалье – один из самых народных праздников». Лукашенко назвал основу культурного кода белорусов

Лукашенко приедет на праздник «Купалье» в Александрии
11 июля 2026 17:22

Лукашенко приедет на праздник «Купалье» в Александрии

Главный летний open-air страны! Показываем самое яркое с праздника «Купалье» в Александрии
11 июля 2026 17:20

Главный летний open-air страны! Показываем самое яркое с праздника «Купалье» в Александрии

БЖД: 14 дополнительных поездов будет запущено на республиканский праздник «Купалье»
10 июля 2026 10:44

БЖД: 14 дополнительных поездов будет запущено на республиканский праздник «Купалье»

Республиканский праздник «Купалье» пройдет 11 июля на берегу Днепра в Александрии
07 июля 2026 07:25

Республиканский праздник «Купалье» пройдет 11 июля на берегу Днепра в Александрии

Впечатляющий масштаб! Александрия готовится встретить друзей с небывалым размахом
19 июня 2026 17:30

Впечатляющий масштаб! Александрия готовится встретить друзей с небывалым размахом

Республиканский праздник «Купалье» в Александрии пройдет 11 июля
04 июня 2026 06:27

Республиканский праздник «Купалье» в Александрии пройдет 11 июля

Пустовой: фестивалей много, но наш – каждый раз культурное явление
12 июля 2025 18:10

Пустовой: фестивалей много, но наш – каждый раз культурное явление

Православные христиане отмечают Рождество Иоанна Предтечи
07 июля 2025 08:17

Православные христиане отмечают Рождество Иоанна Предтечи