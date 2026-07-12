В 2026 году праздник стал масштабнее. Песни звучали по обе стороны реки.
Такое заявление накануне сделал Президент Беларуси на празднике «Купалье».
Фестиваль, который объединяет поколения, стирает границы и ярко демонстрирует национальные традиции, накануне собрал десятки тысяч гостей не только из Беларуси.
Об этом, накануне, заявил Президент со сцены фестиваля «Александрия собирает друзей».
Белорусский лидер не раз повторял: без уважения к традициям предков сильного суверенного государства не бывает.
Мало кто помнит, но в первый раз – а это было 17 лет назад — берег Днепра, ставший местом проведения купальского праздника, принял всего около 3 тысяч гостей. Сегодня александрийская земля объединяет десятки тысяч участников – причем не только из Беларуси!
Помимо поездов региональных линий эконом-класса, к логистике фестиваля подключат и межрегиональные маршруты. Таким образом, 11 и 12 июля на станции Копысь будут делать остановки сразу 29 поездов.
Его главным символом станет Берегиня – образ, воплощающий в славянской культуре защиту, природную созидательную салу и преемственность поколений.
В 2026 году фестиваль посвящен Году белорусской женщины, а его символом станет Купальская Берегиня, олицетворяющая женскую мудрость, семейные ценности и связь поколений.
Символом республиканского праздника «Купалье» в Александрии в 2026 году станет Берегиня – образ, который в славянской культуре олицетворяет защиту, созидательную силу природы и связь поколений.
«Сохранить вайб высокого искусства «Славянке» помог тоже Александр Лукашенко. Витебская сцена демонстрирует всю палитру культур и является локацией равноправного диалога между странами и народами. Вызовом для западной глобализации».
В народном календаре этот праздник принято называть Иван Купала, а также Купалье.
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