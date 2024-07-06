Гости Александрии побывали в школе, где учился Александр Лукашенко

Еще 15 лет назад никто не мог предположить, что небольшой агрогородок Шкловского района в середине лета будет становиться масштабной площадкой, объединяющей тысячи белорусов и зарубежных гостей. Но в 2010-м с инициативы главы государства началась новая яркая глава не только истории Александрии, но и древнейшего белорусского праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Александрия собирает друзей». Анонс большого праздника на берегу Днепра здесь.

В юбилейный раз Александрия собирает друзей на республиканский праздник «Купалье». За эти годы он уже стал национальным брендом Беларуси. Благодаря поддержке Александра Лукашенко, фестиваль приобрел народную любовь и набрал размах, увеличился не только территориально, но и пополнил географию участников.

Город мастеров принимает посетителей Александрии – ждём исторический аншлаг!

Сегодня на берегу Днепра официальные делегации из 14 регионов России, порядка 30 представителей дипмиссий из дружественных нам стран. Здесь у общения нет границ как среди официальных лиц, так и среди людей творческих. Ремесленники могут обмениваться опытом, проводить мастер-классы, к этому располагает и размещение тематических палаток: у каждого иностранного мастера два белорусских соседа. Впервые в гостях у радушных белорусов друзья из Азербайджана.

Свой александрийский вояж гости фестиваля начинают с местной школы, той самой, где когда-то учился Президент. К 15-летию купальского праздника здесь открылась новая экспозиция. Она рассказывает об истории фестиваля, его традициях и главных символах. На стенах нового зала вся фотоистория Александрии. На снимках самые яркие и запоминающиеся моменты. Здесь также собраны образцы творчества народных умельцев из каждого региона страны: от гончарства до соломоплетения. Есть и образцы мастеров других государств. Зал венчает купальский венок как символ вечной дружбы народов.

Но самая популярная локация экспозиции – класс, где учился Александр Лукашенко, сохранилась даже его парта. Александрия для белорусского лидера – не просто строчка в биографии, а малая родина.