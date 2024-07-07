Почему малина по 111 рублей за кг? Прекращаем спекуляции – узнали реальную обстановку с ценами

Внести коррективы в расстановку сил на белорусских полях может только погода. Остальное лет так 25 под нашим контролем. Простой пример из современных реалий. Под западные санкции попали семена. Беларусь – страна аграрная. И для нас такое эмбарго сродни ядерному дару. Остались бы голодными. Но за годы независимости мы поняли, что надо иметь все свое: и семена, и технику, и удобрения, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Да, возможно, что-то купить было проще. Возможно, по некоторым позициям конкуренты сильнее. Но хорошо, когда есть возможность для маневра. У белорусов она есть. Это касается не только сельского хозяйства. Хотя, согласитесь, когда миллионы голодают, а мы не знаем, что в магазине выбрать, легче рассуждать о высоких материях. Есть такое выражение – с жиру беситься. Грубовато, но точно описывает состояние отдельных комментаторов в интернете, которые периодически разгоняли тему дефицита в Беларуси. Помните, как гречка пропадала с полок, потом за сахар взялись, потом за соль? А сейчас подхватили новую тему – фотографируют ценники на продукты и выставляют их как сенсацию, мол, такими цифрами можно и подавиться. То, что цены бывают разными, для кого, скажите, это сенсация? Да и необязательно гнаться за самым дорогим. Выбор есть всегда. В этом убедилась наша Анна Корольчук. На неделе она прошлась по разным торговым точкам и узнала, что по чем.

– Сколько в пакетике?

– Можно за 10 рублей.

– А сколько в нем?

– 5 килограмм.

– Получается по 2 рубля.

– Да, картошечка своя, домашняя.

Даже в будний день на центральном рынке Гомеля многолюдно. Желающие закупиться сезонными продуктами ищут выгодные предложения. Потратить время на это стоит, ведь цены могут отличаться в полтора-два раза. Несмотря на такие мелкие «спекуляции», ситуация с ценами на продукты изменилась в лучшую сторону. Это подтверждает и депутатский контроль.

Виталий Уткин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сейчас нельзя сравнивать с той ситуацией, которая была два года назад, когда глава государства Александр Григорьевич Лукашенко был обязан вмешаться – остановить цены, которые предпринимательский сектор почему-то решил, что можно взвинтить и наживаться на простом гражданине. Сегодня мы с вами прошли, увидели, насколько сегмент ценообразования доступен как для простого человека, так и для человека, который желает изысканную продукцию.

Но покупатель всегда хочет дешевле, а в социальных сетях то и дело появляются фотографии ценников, которые вызывают резонанс. Для сравнения испанскую голубику в гипермаркете продают по 63 рубля за килограмм, на рынке – по 15. Такой разброс может быть и в отечественном сегменте. Фасованная малина в торговой сети по 111 рублей за килограмм против 8 рублей за рыночную. Разница в 14 раз и она абсолютно легальна – ягоды не попадают в список контролируемых товаров.

Александр Качан, начальник главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома:

Сегодня в наличии расширенного ассортимента специфика именно в количестве товарных позиций, она должна быть представлена. Торговая организация, когда реализует продукцию, мы не забываем, что у нас ценовое регулирование, достаточно жесткое, регулирует именно работу торговых организаций. И отношение, что могу сказать, это результаты контрольных мероприятий, в организациях торговли мы массовых нарушений именно в части формирования цены не видим.