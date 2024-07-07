Сделали за один вечер – власти не брались за ремонт моста до приезда журналистов

Съемочная группа СТВ отправилась еще в один рейд. Жители деревни Большая Ганута обратились на горячую линию телеканала с просьбой о помощи, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. На их глазах разваливался мост, который построили еще полвека назад. Из-за этого дорога домой для многих превратилась в настоящий квест. Но за ремонт переправы так никто и не брался, пока по деревне не прошел слух, что к ним едет телевидение. Как разворачивалась эта история, наш следующий репортаж.

Вот так выглядел мост в деревне Большая Ганута буквально несколько дней назад. На фоне огромной метровой дыры стандартные недочеты дорожного покрытия кажутся мелочью. Внушительный «капкан» появился здесь в начале июня.

Иван Красовский, житель деревни Большая Ганута:

Образовалась дыра метра полтора глубиной, длина где-то метр. Чуть малыш не упал, на самокате ехал. Хорошо, что ничего не произошло. Вопросы о безопасности переправы у местных жителей появились давно: мост строился больше 50 лет назад. С тех пор – лишь косметический ремонт, редкие заплатки и подсыпание песком размытых участков. Какое-то время здесь даже не было ограждений.

Валентин Кондратин, житель деревни Большая Ганута:

Это же очень опасный объект, понимаете? У нас же здесь свалился комбайн зерноуборочный, потому что ни ограждений, ничего не было. При этом ежедневно путепровод пропускает не один десяток автомобилей. Здесь проходит единственная дорога сельчан на «большую землю».

Иван Красовский, житель деревни Большая Ганута:

Большие тракторы ездят, проезжают, и комбайны проезжают, бывает. И автобус с детьми ездит. Первоначально мой был звонок в сельский Совет Ляденский. Обратился, позвонил, рассказал ситуацию. Они мне ответили: звоните в 115 службу, все. Мне сказали, что вам позвонят, скажут, что сделано, что не сделано о проделанной работе. В итоге ничего.