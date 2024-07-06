В этот агрогородок приезжают со всего мира! Чем фестиваль в Александрии удивляет гостей?

Еще 15 лет назад никто не мог предположить, что небольшой агрогородок Шкловского района в середине лета станет масштабной площадкой, объединяющей тысячи белорусов и зарубежных гостей. Но в 2010-м с инициативы главы государства началась новая яркая глава не только истории Александрии, но и древнейшего белорусского праздника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 6 июля, в 15-й юбилейный раз Александрия собирает друзей на республиканский праздник «Купалье». За эти годы он уже стал национальным брендом Беларуси. Материал Юлии Мычки.

С щедрым размахом и международным звучанием на берегу Днепра гостей встречает Александрия. В этот день в агрогородке гости в каждом доме. Люди настроены гулять до самого фейерверка, но начинают свой александрийский вояж с местной школы, той самой, где учился Президент. Благодаря поддержке Александра Лукашенко фестиваль приобрел народную любовь и набрал размах – увеличился не только территориально, но и пополнил географию участников.

Алексей Смирнов, исполняющий обязанности губернатора Курской области России:

Мы давние друзья. И у нас, действительно, соглашение действовало и в 2015 году, и сейчас продлено до 2026 года. У нас целый ряд проектов, начиная от строительства жилых микрорайонов в городе Курске и в мясной промышленности, перерабатывающей промышленности. И самое главное, что у нас большие перспективы.

Василий Анохин, губернатор Смоленской области России:

Самое главное, ведь объединяющий фактор, вы правильно отметили: это не только экономика, но и социальная сфера, культура. В основе культуры не только у нас общность языковая и христианская, но еще и много национальных промыслов, чем мы сейчас можем обменяться и объединиться.

В гостях у «Купалья» порядка 35 регионов России. Только в «Городе мастеров» около тысячи ремесленников и умельцев. Александрия – культурный мост, который объединяет, и для творчества здесь нет границ в прямом смысле. Рядом с каждым иностранцем два белорусских соседа. «Купалье» – дебют для гостей из Азербайджана. Мастера из страны огней привезли филигранные витражи – шебеке. Они выполнены без единого гвоздя. Город мастеров принимает посетителей Александрии – ждем исторический аншлаг! Подробности.

Какой погоды только не было за историю фестиваля. Испортить дух праздника не смогли ни ливни, ни жара почти в 40 градусов, но сегодня чистое небо – подарок небесной канцелярии в честь юбилея. Еще раз напомнить, какой ценой оно нам досталось, заставляет вот эта площадка, посвященная 80-летию освобождения Беларуси.

Александра Буракова, заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р. Романова:

Выставка в автобусе МАЗ-203 проехала по регионам Могилевской области, и местные жители смогли ознакомиться с этими уникальными материалами. 80 реликвий из музейных фондов региона: от фотоаппарата Симонова до ремня Якубовского. Это еще один повод рассказать о наших героях. Екатерина Шохина:

У нас сыновья. Я считаю, им обязательно нужно рассказывать. Помнить, гордиться обязательно.

Белорусские ноутбуки, флаг Марины Василевской, который побывал в космосе, и победный мяч БАТЭ с автографами. Впервые на Александрии сокровища нации привез исторический музей Беларуси. Выставка, посвященная 30-летию института президентства – точка, где можно с гордостью сказать: это все наше. Наши победы в промышленности, образовании, культуре и науке и спорте. Выставка не просто исторический обзор, а яркий путь, который прошла наша страна за 30 лет независимости, где за каждым экспонатом и цифрой – невероятный труд белорусов.

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:

Народ уходит счастливый, задает умные, интересные вопросы, на которые хочется отвечать, хочется делиться опытом своей работы. Разумеется, приглашать к нам в музей.

А вот и те, кто пишет историю страны уже сегодня. Молодые белорусы, кто посвятил свою жизнь работе на земле. На Александрии объявили победителей республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Главный титул в руках семьи Тарелко из Могилевской области.

Инна Тарелко:

Мы очень старались. Очень хорошо, что у нас есть такие конкурсы. Они помогают сблизиться семьям за то время, за время подготовки мы узнали себя со всем с новых сторон, но мы стали еще сплоченнее, дружнее.