В этот агрогородок приезжают со всего мира! Чем фестиваль в Александрии удивляет гостей?
Еще 15 лет назад никто не мог предположить, что небольшой агрогородок Шкловского района в середине лета станет масштабной площадкой, объединяющей тысячи белорусов и зарубежных гостей. Но в 2010-м с инициативы главы государства началась новая яркая глава не только истории Александрии, но и древнейшего белорусского праздника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 6 июля, в 15-й юбилейный раз Александрия собирает друзей на республиканский праздник «Купалье». За эти годы он уже стал национальным брендом Беларуси.
Материал Юлии Мычки.
С щедрым размахом и международным звучанием на берегу Днепра гостей встречает Александрия. В этот день в агрогородке гости в каждом доме. Люди настроены гулять до самого фейерверка, но начинают свой александрийский вояж с местной школы, той самой, где учился Президент.
Благодаря поддержке Александра Лукашенко фестиваль приобрел народную любовь и набрал размах – увеличился не только территориально, но и пополнил географию участников.
Алексей Смирнов, исполняющий обязанности губернатора Курской области России:
Мы давние друзья. И у нас, действительно, соглашение действовало и в 2015 году, и сейчас продлено до 2026 года. У нас целый ряд проектов, начиная от строительства жилых микрорайонов в городе Курске и в мясной промышленности, перерабатывающей промышленности. И самое главное, что у нас большие перспективы.
Василий Анохин, губернатор Смоленской области России:
Самое главное, ведь объединяющий фактор, вы правильно отметили: это не только экономика, но и социальная сфера, культура. В основе культуры не только у нас общность языковая и христианская, но еще и много национальных промыслов, чем мы сейчас можем обменяться и объединиться.
В гостях у «Купалья» порядка 35 регионов России. Только в «Городе мастеров» около тысячи ремесленников и умельцев. Александрия – культурный мост, который объединяет, и для творчества здесь нет границ в прямом смысле. Рядом с каждым иностранцем два белорусских соседа. «Купалье» – дебют для гостей из Азербайджана. Мастера из страны огней привезли филигранные витражи – шебеке. Они выполнены без единого гвоздя.
Город мастеров принимает посетителей Александрии – ждем исторический аншлаг! Подробности.
Какой погоды только не было за историю фестиваля. Испортить дух праздника не смогли ни ливни, ни жара почти в 40 градусов, но сегодня чистое небо – подарок небесной канцелярии в честь юбилея. Еще раз напомнить, какой ценой оно нам досталось, заставляет вот эта площадка, посвященная 80-летию освобождения Беларуси.
Александра Буракова, заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р. Романова:
Выставка в автобусе МАЗ-203 проехала по регионам Могилевской области, и местные жители смогли ознакомиться с этими уникальными материалами.
80 реликвий из музейных фондов региона: от фотоаппарата Симонова до ремня Якубовского. Это еще один повод рассказать о наших героях.
Екатерина Шохина:
У нас сыновья. Я считаю, им обязательно нужно рассказывать. Помнить, гордиться обязательно.
Белорусские ноутбуки, флаг Марины Василевской, который побывал в космосе, и победный мяч БАТЭ с автографами. Впервые на Александрии сокровища нации привез исторический музей Беларуси. Выставка, посвященная 30-летию института президентства – точка, где можно с гордостью сказать: это все наше. Наши победы в промышленности, образовании, культуре и науке и спорте. Выставка не просто исторический обзор, а яркий путь, который прошла наша страна за 30 лет независимости, где за каждым экспонатом и цифрой – невероятный труд белорусов.
Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:
Народ уходит счастливый, задает умные, интересные вопросы, на которые хочется отвечать, хочется делиться опытом своей работы. Разумеется, приглашать к нам в музей.
А вот и те, кто пишет историю страны уже сегодня. Молодые белорусы, кто посвятил свою жизнь работе на земле. На Александрии объявили победителей республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Главный титул в руках семьи Тарелко из Могилевской области.
Инна Тарелко:
Мы очень старались. Очень хорошо, что у нас есть такие конкурсы. Они помогают сблизиться семьям за то время, за время подготовки мы узнали себя со всем с новых сторон, но мы стали еще сплоченнее, дружнее.
Славянское братство – это искренность, духовность, чувство справедливости – все то, что объединяет на сегодня с нашими друзьями. Девушки ждут заката, чтобы спустить на воду венки и узнать будущее, но пока мы вместе и едины, волноваться о нем не стоит.