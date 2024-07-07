«Это все отсюда, от этой земли». Лукашенко рассказал, что для него как для Президента самое трудное
Нет лучше защиты, чем любовь к родной земле и вера в ее силу. Такими важными и откликающимися в сердце каждого белоруса словами глава государства приветствовал гостей праздника «Александрия собирает друзей», который прошел накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гостям фестиваля и всем белорусам Президент посоветовал не только возвращаться в деревни, к земле, но и с большим трепетом относиться к малой родине. Как сам Александр Лукашенко относится к своей. Родная земля – это место силы. Особенно после загруженного рабочего графика. Начиная торжественными мероприятиями по случаю годовщины освобождения Беларуси и продолжая саммитом ШОС – за 4 тысячи километров от Беларуси, в Астане, тем не менее малая родина для Президента – еще и повод для определенных чувств, которыми глава государства поделился с гостями праздника.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда я думаю о том, что надо прийти к вам, а здесь присутствует немало моих земляков, что греха таить, которые о тебе знают все. Даже порой то, чего ты не знаешь. И это самое сложное – прийти к вам, говорить здесь что-то, выступать. Понимая, что сидящие даже в этом амфитеатре люди думают о тебе разное. И самое тяжелое то, что ты воспринимаешь это как некий упрек с вашей стороны, что ты что-то не сделал. А почему? Я знаю, вы не чувствовали это, и не дай бог вам, получив от кого-то все, что хотели, потом не оправдать это доверие. Тяжелейшее для человека. И когда меня недавно спросил журналист из России: что самое трудное? Я ему сразу сказал: оправдать доверие людей. Казалось, за три десятка лет пора уже и как-то закостенеть, успокоиться. Но ничего подобного. И это все отсюда, от этой земли: ценить людей, дарить им счастье, делать все для того, чтобы они о тебе просто плохо не думали.
Главным событием праздника «Александрия собирает друзей» стал вечерний гала-концерт «Только тут такие звезды». В основе сюжета идея мирного белорусского неба, на котором всегда можно увидеть звезды и созвездия. В концертной программе отражены и заглавные для Беларуси события, темы 2024-го: Год качества, освоения космоса, 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
За 15-летнюю историю народное Купалье в Александрии превратилось в международный фестиваль, не утратив главного: деревенского очарования, простоты и душевности. Сюда приезжают звезды первой величины, но основная задумка Президента (праздника для своих) жива. Просто своих с каждым годом становится все больше.
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