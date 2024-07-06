Город мастеров принимает посетителей Александрии – ждём исторический аншлаг!

Тысячи гостей со всех уголков Беларуси стекаются сегодня в небольшой агрогородок Шкловского района. В 15-й раз Александрия собирает друзей на берегу Днепра. Купалье в Александрии уже стало национальным брендом Беларуси. Это один из самых ярких, любимых, ожидаемых и древнейших обрядовых праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра в агрогородке празднично и многолюдно. Посетителей принимает город мастеров. Свое декоративно-прикладное искусство представляют порядка 200 белорусских и 100 ремесленников из более чем 20 регионов России. Впервые на Александрии гости из Азербайджана. Они привезли национальные ювелирные украшения, бархатные скатерти, вручную расшитые шелковыми нитями, витражи с цветными стеклами без единого гвоздя.

Работа размером в альбомный лист состоит из 500 мелких элементов и выполняется около месяца. Здесь у творчества нет границ. Ремесленники могут легко общаться между собой: обмениваться опытом, проводить мастер-классы. Палатки выстроили таким образом, чтобы у каждого иностранца было два белорусских соседа.

Мехриабан Садыгова, участница республиканского праздника «Александрия собирает друзей» (Азербайджан):

Очень в восторге от вашей страны. Милые, добрые, дружелюбные, гостеприимные. Я впервые, и мне очень-очень понравилось. Все очень хорошо организовано и очень хорошо принимают гостей.

Ромашки, кукушкины слезы, васильки и листья папоротника. Главный символ юбилейной Александрии, купальский венок – самый популярный аксессуар на поле, который покупают или самостоятельно плетут гости. Ради свежих листьев и нежных лепестков полевых цветов жительница Кличевского района на рассвете ходила в лес. За час она продала уже шесть десятков ароматных головных уборов, на подходе вторая партия.

Лилия Череп, участница республиканского праздника «Александрия собирает друзей»:

Травы. Идут василек, ромашка. Это тоже пользуется спросом. Жито добавляем для богатства, просят люди. Вчера собирали травы, а сегодня рано утро выехали. Где-то по дороге останавливались, собирали васильки, ромашки.